Avrupa genelinde koronavirüs vakalarındaki keskin artışlar nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor

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Avrupa genelinde koronavirüs vakalarındaki keskin artış nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor.

Çekya üç hafta sürecek bir sınırlama sürecine başladı. Buna göre, süre boyunca okullar, barlar ve kulüpler kapalı olacak.

Hollanda da kısmi sınırlama uygulayan ülkeler arasında. Ülkede, kamuya açık kapalı alanlarda maske zorunluluğu da getirildi.

Avrupa genelinde salgından en çok etkilene ülkeler arasında olan Fransa’nın başkenti Paris için, yoğun bakım yataklarını gelecek hafta dolabileceği uyarısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çarşamba günü ek önlemleri açıklayacağı bir ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Fransız medyasına göre, vaka sayılarında artış olan kentlerde, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Avrupa genelindeki durumu ‘endişe ile izlediğini’ söyledi.

İngiltere'de de Başbakan Boris Johnson'ın açıkladığı üç aşamalı koronavirüsle mücadele planı yürürlüğe girdi.