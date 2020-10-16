Twitter'da dünya çapında kesinti yaşandı

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Sosyal medya platformu Twitter, gece boyunca dünya çapında kesintiler yaşadı. Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerdeki milyonlarca kullanıcı, hesaplarından paylaşım yapamadı.

Twittter’daki arıza ile ilgili #TwitterDown (Twitter çöktü) etiketi dünya çapında trend topic oldu.

Twitter’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kesintiye, “kazara yapılan bir değişimin” neden olduğu kaydedildi.

Platforma ilk birkaç dakika boyunca tamamen erişilemezken, sonrasında da kullanıcılar bir saatten uzun bir süre paylaşım yapamadı.

Twitter’ın resmi açıklamasında, “kesintinin, bir güvenlik açığı ya da bilgisayar korsanları kaynaklı olduğuna dair bir delil bulunmadığı” kaydedildi.

Şirket, “Son olay, sistemlerimizde kazara yaptığımız bir değişim nedeniyle yaşandı. Twitter önümüzdeki birkaç saat içinde herkes için çalışmaya başlayacaktır” açıklamasını yaptı.