Hatay'da yakalanan IŞİD üyesi kadın, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı karşı karşıya getirdi

Türkiye-Suriye sınırında IŞİD mensubu oldukları belirtilen, biri kadın üç kişi yakalandı. Bu üç kişiden biri ile ilgili olarak Yeni Zelanda ve Avustralya hükümetleri karşı karşıya geldi.

Hatay Adliyesine sevkedilen IŞİD mensuplarından birinin mavi bültenle arandığını bildiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada,“Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’de yakalanan IŞİD üyesi kadın nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelanda ilişkileri de gerildi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, çifte vatandaş olan 26 yaşındaki kadının Avustralya vatandaşlığının iptal edilmesi ile ilgili olarak komşu ülkeyi sert şekilde eleştirdi:

“Bu kadının kendisi Avustralya’da yaşadı. Ailesi orada. Suriye’ye de oradan gitti. Bununla ilgili durumu birlikte çözmemiz gerektiğini Başbakan Morrrison’a söylediğimde, bana Avustralya’nın bu kişinin vatandaşlığını geri aldığını söyledi. Cevabımı tahmin edebilirsiniz. Avustralya iyi niyetli hareket etmedi”

Avustralya Başbakanı Morrison ise, “Benim işim ülkenin çıkarlarını korumak. Sanırım tüm Avustralyalılar bu fikirdedir.” dedi.

Yaklanan diğer iki kişinin de Yeni Zelanda vatandaşı olduğu belirtiliyor.