İstanbul’da gece başlayan kar yağışı etkili oluyor, bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Türkiye’nin batı kesimleri soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olmayı sürdürüyor. Marmara bölgesinde İstanbul ve Bursa’da kar yağışı sabah saatleri itibariyle etkili oluyor.

1987 kışı ile ilgili tahminler gerçeğe dönüşmese de İstanbul, kar yağışının etkisini hissettirdiği bir güne “merhaba” dedi.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda Valilik kent genelinde okulları Çarşamba günü de tatil ettiğini açıklamıştı.

Bursa’da da kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

BURSA Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İzmir’de gece saatlerinde yaşanan fırtına nedeniyle maddi hasarlı çok sayıda olay meydana geldi. Çok sayıda ağaç devrildi. Maddi hasarlı kazalar yaşandı.