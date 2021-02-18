Araştırma: BioNTech aşısı, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili

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BioNTech/Pfizer aşısının, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor.

Laboratuvar ortamında yapılan deneyde, aşının, Güney Afrika mutasyonu karşısında 3’te 2 oranında daha az antikor oluşturduğu tespit edildi.

Bu antikor oranı, aşının ABD’deki klinik deneylerinde elde edilen antikor oranıyla yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.

Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısını, mutasyon karşısında etkisiz sonuçlar alınması üzerine durdurmuştu.

Güney Afrika'da şu ana dek 1,5 milyon Covid vakası görüldü ve 46 bin kişi hayatını kaybetti.

New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonucuna göre aşı, antikor oluşturmada halen 3’te 1 oranında etki gösteriyor.

Henüz virüs karşısında etkili bir savunma oluşturacak antikor miktarının ne kadar olduğu belirlenebilmiş değil. Bu nedenle 3’te 2 oranındaki azalmaya karşın aşının, virüsü etkisiz kılıp kılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

BioNTech/Pfizer ortaklığı, söz konusu araştırma ile ilgili klinik kanıtlar bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada, bir mutasyonun aşının oluşturduğu korumayı ciddi oranda azalttığının tespit edilmesi ihtimaline karşı güncellenmiş bir aşı üzerine yatırımların ve temasların devam ettiği de ifade edildi.

BioNTech/Pfizer ortaklığı ile üretilen aşı, acil kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.