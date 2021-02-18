Araştırma: BioNTech aşısı, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Gündüz: Adana’da yoğun bakımdaki hasta sayıları Kasım-Aralık’a göre yarıya düştü
Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kasım-Aralık aylarında Adana’da
zirve yapan yoğun bakımdaki hasta sayısının alınan önlemler sayesinde yarı
yarıya azaldığını söyledi.
Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz, bunun virüsün
etkisini yitirmesiyle değil alınan önlemler sonucu vakaların düşmesiyle
gerçekleştiğini aktardı.
DHA'nın haberine göre Prof. Gündüz,
mutasyona uğrayan virüslerin en az yüzde 33 daha hızlı bulaştığını, bu yüzden
önümüzdeki günlerde de önlemlere dikkat etmek gerektiğini anlattı:
“Çünkü henüz
toplumun tamamı da aşılanmadı. Aşı takvimi devam ediyor. Toplumun önemli bir
kısmı aşılanana kadar bu mutant virüslerin de varlığını bilirken tedbirlerimizi
yarı yarıya artırmamız son derece önemli. Buna da muhtemelen bahar ayının
sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor.”
BioNTech aşısının, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor
Getty ImagesCopyright: Getty Images
BioNTech/Pfizer aşısının, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor.
Laboratuvar ortamında yapılan deneyde, aşının, Güney Afrika mutasyonu karşısında 3’te 2 oranında daha az antikor oluşturduğu tespit edildi.
Bu antikor oranı, aşının ABD’deki klinik deneylerinde elde edilen antikor oranıyla yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.
Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısını, mutasyon karşısında etkisiz sonuçlar alınması üzerine durdurmuştu.
Güney Afrika'da şu ana dek 1,5 milyon Covid vakası görüldü ve 46 bin kişi hayatını kaybetti.
New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonucuna göre aşı, antikor oluşturmada halen 3’te 1 oranında etki gösteriyor.
Henüz virüs karşısında etkili bir savunma oluşturacak antikor miktarının ne kadar olduğu belirlenebilmiş değil. Bu nedenle 3’te 2 oranındaki azalmaya karşın aşının, virüsü etkisiz kılıp kılmayacağı da belirsizliğini koruyor.
BioNTech/Pfizer ortaklığı, söz konusu araştırma ile ilgili klinik kanıtlar bulunmadığı açıklamasını yaptı.
Yapılan açıklamada, bir mutasyonun aşının oluşturduğu korumayı ciddi oranda azalttığının tespit edilmesi ihtimaline karşı güncellenmiş bir aşı üzerine yatırımların ve temasların devam ettiği de ifade edildi.
BioNTech/Pfizer ortaklığı ile üretilen aşı, acil kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.
Canlı anlatım
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Gündüz: Adana’da yoğun bakımdaki hasta sayıları Kasım-Aralık’a göre yarıya düştü
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kasım-Aralık aylarında Adana’da zirve yapan yoğun bakımdaki hasta sayısının alınan önlemler sayesinde yarı yarıya azaldığını söyledi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz, bunun virüsün etkisini yitirmesiyle değil alınan önlemler sonucu vakaların düşmesiyle gerçekleştiğini aktardı.
DHA'nın haberine göre Prof. Gündüz, mutasyona uğrayan virüslerin en az yüzde 33 daha hızlı bulaştığını, bu yüzden önümüzdeki günlerde de önlemlere dikkat etmek gerektiğini anlattı:
“Çünkü henüz toplumun tamamı da aşılanmadı. Aşı takvimi devam ediyor. Toplumun önemli bir kısmı aşılanana kadar bu mutant virüslerin de varlığını bilirken tedbirlerimizi yarı yarıya artırmamız son derece önemli. Buna da muhtemelen bahar ayının sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor.”
BioNTech aşısının, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor
BioNTech/Pfizer aşısının, Covid 19’un Güney Afrika mutasyonu karşısında çok daha az etkili olduğu değerlendiriliyor.
Laboratuvar ortamında yapılan deneyde, aşının, Güney Afrika mutasyonu karşısında 3’te 2 oranında daha az antikor oluşturduğu tespit edildi.
Bu antikor oranı, aşının ABD’deki klinik deneylerinde elde edilen antikor oranıyla yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.
Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısını, mutasyon karşısında etkisiz sonuçlar alınması üzerine durdurmuştu.
Güney Afrika'da şu ana dek 1,5 milyon Covid vakası görüldü ve 46 bin kişi hayatını kaybetti.
New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırma sonucuna göre aşı, antikor oluşturmada halen 3’te 1 oranında etki gösteriyor.
Henüz virüs karşısında etkili bir savunma oluşturacak antikor miktarının ne kadar olduğu belirlenebilmiş değil. Bu nedenle 3’te 2 oranındaki azalmaya karşın aşının, virüsü etkisiz kılıp kılmayacağı da belirsizliğini koruyor.
BioNTech/Pfizer ortaklığı, söz konusu araştırma ile ilgili klinik kanıtlar bulunmadığı açıklamasını yaptı.
Yapılan açıklamada, bir mutasyonun aşının oluşturduğu korumayı ciddi oranda azalttığının tespit edilmesi ihtimaline karşı güncellenmiş bir aşı üzerine yatırımların ve temasların devam ettiği de ifade edildi.
BioNTech/Pfizer ortaklığı ile üretilen aşı, acil kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.