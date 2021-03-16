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İstanbul'da 7 ilçede yasadışı bahis operasyonu

İstanbul'da 7 ilçede internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İstanbul'da 7 ilçede yasadışı bahis operasyonu

    operasyon
    Copyright: DHA

    İstanbul'da 7 ilçede internet üzerinden yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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