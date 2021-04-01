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Kadıköy’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
Kadıköy Kaymakamlığı, "Bazı toplulukların Perşembe günü Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır, toplumun salgından korunması için tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır" açıklaması yaptı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün Kadıköy'de toplanma çağrısı yapmıştı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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ABD'de Johnson&Johnson aşı üretim tesislerinde sorun çıktı; 15 milyon doz aşı çöpe gidebilir
Johnson and Johnson’ın koronavirüs aşısının üretildiği ABD’deki tesislerden birinde, üretimde yapılan bir yanlışlık sebebiyle 15 milyon aşı çöpe gidebilir.
Aşının üreticisi tesiste bir sorun yaşandığını, üretime devam edilip edilemeyeceğini görmek için tesise daha fazla yetkili ve uzman gönderildiğini açıkladı.
New York Times ise, tesiste çalışanların aşıya eklenen maddelerde hata yaptığını, bu sebeple 15 milyon aşının çöpe atılacağını yazdı. Bu haberle ilgili Johnson and Johnson firmasından doğrudan bir açıklama henüz gelmedi.
Tesiste AstraZeneca aşısı da üretiliyor.
Johnson and Johnson, ABD’de uygulama geçilen üçüncü aşı olmuştu. Bu aşının ABD'de yapılmakta olan Moderna ve Pfizer aşılarına göre önemli iki avantajı var: Tek doz ile koruma sağlaması ve -20 ile -70 dereceler arasındaki özel derin dondurucular yerine buzdolabı sıcaklığında nakledilebilmesi.
Johnson & Johnson'ın aşıyı üreten Belçika'daki şirketi Janssen, deney sonuçlarının aşıların güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini ve aşının kullanıma sunulabileceğini açıklaması sonrası ABD’de de testler yapılmış ve onaylanmıştı.
Kadıköy’de toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
Kadıköy Kaymakamlığı, Çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya yoluyla 01.04.2021 Perşembe günü saat 17:00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.” dedi ve İstanbul koronavirüs risk haritasında “çok yüksek risk grubunda” yer aldığı için eylemin yasaklandığını duyurdu:
“Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde; iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarındaki değişikliklere göre alınan kararlar doğrultusunda İstanbul, ‘Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller’ arasında yer almıştır.
“Bu itibarla İlçemizde yapılmak istenen toplanmanın, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır.”
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, daha önce Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto ederken gözaltına alınan ve şu an tutuklu ya da ev hapsinde bulunan arkadaşlarının serbest bırakılması için 1 Nisan’da saat 17.00’de Kadıköy İskele’de bir araya gelme çağrısı yapmıştı.