Kadıköy’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

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Johnson and Johnson’ın koronavirüs aşısının üretildiği ABD’deki tesislerden birinde, üretimde yapılan bir yanlışlık sebebiyle 15 milyon aşı çöpe gidebilir.

Aşının üreticisi tesiste bir sorun yaşandığını, üretime devam edilip edilemeyeceğini görmek için tesise daha fazla yetkili ve uzman gönderildiğini açıkladı.

New York Times ise, tesiste çalışanların aşıya eklenen maddelerde hata yaptığını, bu sebeple 15 milyon aşının çöpe atılacağını yazdı. Bu haberle ilgili Johnson and Johnson firmasından doğrudan bir açıklama henüz gelmedi.

Tesiste AstraZeneca aşısı da üretiliyor.

Johnson and Johnson, ABD’de uygulama geçilen üçüncü aşı olmuştu. Bu aşının ABD'de yapılmakta olan Moderna ve Pfizer aşılarına göre önemli iki avantajı var: Tek doz ile koruma sağlaması ve -20 ile -70 dereceler arasındaki özel derin dondurucular yerine buzdolabı sıcaklığında nakledilebilmesi.

Johnson & Johnson'ın aşıyı üreten Belçika'daki şirketi Janssen, deney sonuçlarının aşıların güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini ve aşının kullanıma sunulabileceğini açıklaması sonrası ABD’de de testler yapılmış ve onaylanmıştı.