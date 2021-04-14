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Sivas’ta sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran sekiz hasta yakını gözaltına alındı
Sivas Numune Hastanesi acil servisinde, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran sekiz hasta yakını gözaltına alındı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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CHP'nin İstanbul’daki parti binalarına astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar polis tarafından vinçlerle indirildi
CHP'nin İstanbul ilçe binalarına astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartlar polis tarafından vinçlerle indirildi.
Buna gerekçe olarak savcılık kararı gösterildi.
Gazete Duvar’ın haberine göre savcılığın emniyete gönderdiği talimat yazısında “'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan işlemlere başlayın, afiş rızayen teslim edilmezse vinç vasıtasıyla el konup onamaya sunun, ilçe parti yetkilisinin şüpheli sıfatıyla gündüzleyin ifadesini alın, akabinde tekrar talimat alın' talimatları alınmıştır” ifadeleri yer aldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
İstanbul'da partinin il ve 39 ilçe başkanlığına asılan "128 milyar dolar nerede?" afişleri, savcılık talimatını gerekçe gösteren polis ekiplerince vinçlerle söküldü. Polis ekipleri, soruşturma başlatılmamış olmasına karşın afişlerin sökülmesine ilişkin savcılık talimatını göstererek işlem yaptı.
Geçen haftada itibaren CHP teşkilatlarının Türkiye'nin farklı yerlerine astığı, "128 milyar dolar nerede" afişleri kaldırılmış, bazı yerlerde afişler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlatılmıştı.
Sivas’ta sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran sekiz hasta yakını gözaltına alındı
Sivas Numune Hastanesi acil servisinde, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran sekiz hasta yakını gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre Gümüşdere köyünde ayağı kırılan Y.Ö. (43) yakınları tarafından Numune Hastanesi’ne getirildi.
İddialara göre acil serviste tedaviye alınan Y.Ö'nün yakınları, sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenmediğini öne sürerek sözlü şiddette bulundu.
Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Bilgi verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Hasta yakınlarından sekiz kişi gözaltına alındı.
Acil servisteki güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda yaralanan altı güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çıkan arbedede, acil servisteki çok sayıda tıbbi cihaz zarar gördü.
Vali Salih Ayhan da olayın ardından hastaneye giderek, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.