Sivas’ta sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran sekiz hasta yakını gözaltına alındı

Quote Message: Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazanın ilk gününün son saatlerinde yaşanan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. from Salih Ayhan Sivas Valisi

Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazanın ilk gününün son saatlerinde yaşanan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır.