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Ankara'da kadın cinayeti: Kadın doğum uzmanı doktor eşi tarafından öldürüldü
Ankara'de Mehmet Erdoğan adlı bir erkek, sekiz ay önce evlendiği Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürürken, 14 yaşındaki üvey oğlu A.A beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Ankara'da kadın cinayeti: Kadın doğum uzmanı doktor eşi tarafından öldürüldü
Ankara'de Mehmet Erdoğan adlı bir erkek, sekiz ay önce evlendiği Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürürken, 14 yaşındaki üvey oğlu A.A beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındı.
Önceki gün Çankaya ilçesindeki Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan 47 yaşındaki kadın doğum uzmanı doktor Zeynep Erdoğan'ın, aynı yaştaki eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı bildirildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan'ın, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence ettiği kaydedildi.
Komşuların ihbarı
Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ankara'da kadın cinayeti: Kadın doğum uzmanı doktor eşi tarafından öldürüldü
Ankara'de Mehmet Erdoğan adlı bir erkek, sekiz ay önce evlendiği Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürürken, 14 yaşındaki üvey oğlu A.A beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındı.
Önceki gün Çankaya ilçesindeki Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce ikinci evliliğini yapan 47 yaşındaki kadın doğum uzmanı doktor Zeynep Erdoğan'ın, aynı yaştaki eşi Mehmet Erdoğan ile gece saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladığı bildirildi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan'ın, eşi Zeynep Erdoğan'ın ve ilk evliliğinden olan erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence ettiği kaydedildi.
Komşuların ihbarı
Ertesi gün A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşular, durumu polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Zeynep Erdoğan'ın çocuğu A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Mehmet Erdoğan'ı Ümitköy'de aracın içinde yakaladı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İngiltere'de salgın önlemleri 17 Mayıs itibariyle bir seviye daha gevşetiliyor
İngiltere’de gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni gevşeme adımlarının bugün açıklanması bekleniyor.
Başbakan Boris Johnson tarafından açıklanacak yeni aşama ile, restoranlar ve ev içi sosyalleşmeleri ilgilendiren sınırlamalar bir seviye daha gevşetilecek.
Bu yeni aşama ile insanların birbirlerine sarılması sınırlamasının da kaldırılması bekleniyor.
Kabine 17 Mayıs’ta devreye girecek bu yeni aşamayı, bu sabah oylayacak.
İngiltere’de insanlar, ‘destek balonu’ adı verilen sınırların dışındaki kişilere ait evlerde de kalabilecek. Pub, restoran ve sinema gibi kapalı alanlar açılabilecek.
Ancak bu sınırlamaların tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Evlilikler, cenazeler ve resepsiyonlar 30 kişi ile sınırlı olacak.
Yine 17 Mayıs’tan itibaren,yeşil listede yer alan ülkelere, dönüşte karantina olmadan seyahat edilebilecek.
İngiltere, Türkiye’yi son değerlendirmede kırmızı listeye, yani seyahat edilmemesi istenen ülkeler listesine aldı. Bu ülkelerden İngiltere’ye gelişlerde 1750 pound’luk otel karantinası zorunluluğu bulunuyor.
İngiltere’de pazar günü 1770 vakaya karşın, 2 ölüm açıklandı.