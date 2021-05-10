Ankara'da kadın cinayeti: Kadın doğum uzmanı doktor eşi tarafından öldürüldü

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İngiltere’de gelecek hafta Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni gevşeme adımlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson tarafından açıklanacak yeni aşama ile, restoranlar ve ev içi sosyalleşmeleri ilgilendiren sınırlamalar bir seviye daha gevşetilecek.

Bu yeni aşama ile insanların birbirlerine sarılması sınırlamasının da kaldırılması bekleniyor.

Kabine 17 Mayıs’ta devreye girecek bu yeni aşamayı, bu sabah oylayacak.

İngiltere’de insanlar, ‘destek balonu’ adı verilen sınırların dışındaki kişilere ait evlerde de kalabilecek. Pub, restoran ve sinema gibi kapalı alanlar açılabilecek.

Ancak bu sınırlamaların tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Evlilikler, cenazeler ve resepsiyonlar 30 kişi ile sınırlı olacak.

Yine 17 Mayıs’tan itibaren,yeşil listede yer alan ülkelere, dönüşte karantina olmadan seyahat edilebilecek.

İngiltere, Türkiye’yi son değerlendirmede kırmızı listeye, yani seyahat edilmemesi istenen ülkeler listesine aldı. Bu ülkelerden İngiltere’ye gelişlerde 1750 pound’luk otel karantinası zorunluluğu bulunuyor.

İngiltere’de pazar günü 1770 vakaya karşın, 2 ölüm açıklandı.