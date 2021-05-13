ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Gerilim çok geçmeden bitecek beklentisindeyim

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan gerilimin, yakında sona ermesini beklediğini söyledi.

Biden, yaptığı görüşmede İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini de yeniden ifade etti.

Beyaz Saray’ın gerilimin azaltılması için bölge ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de temasta olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon konuşması yaptı.Bu görüşmede Blinken’ın roket saldırılarının sonlanması gerektiğini söylediği belirtiliyor.

Ancak Mahmud Abbas, kameralar önünde yaptığı son konuşmada, “Amerika ve İsrail’e sesleniyorum. Bıktık artık, bırakın bizi. Bizden uzak olun” dedi.

Abbas sözlerinin devamında, “Ülkemizi asla terk etmeyeceğiz, işgale yarın değil bugün son verin” dedi.

Üst düzey bir ABD heyetinin bölgeye gideceği açıklandı.