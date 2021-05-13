Filistinli yetkililer: İsrail’in hava saldırılarında 17’si çocuk en az 67 kişi öldü
İsrail ordusu, Gazze’ye gece saatlerinde yapılan hava saldırısında, Hamas’a ait bir banka ile istihbarat amaçlı kullanılan bir merkezin vurulduğunu duyurdu.
Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Hamas’ın son 3 günde 1500’den fazla roket attığı da kaydedildi.
Filistinli sağlık birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze’yi hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı, 15'i çocuk olmak üzere 67’ye ulaştı.
Hava saldırılarında öldürülenler arasında Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Basem Isa da yer alıyor.
Hamas tarafından, Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan roketli saldırıda ise Petah Tikva kentinde bir apartman vuruldu.
AFP haber ajanı roket saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 7 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Gerilim çok geçmeden bitecek beklentisindeyim
Getty ImagesCopyright: Getty Images
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan gerilimin, yakında sona ermesini beklediğini söyledi.
Biden, yaptığı görüşmede İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini de yeniden ifade etti.
Beyaz Saray’ın gerilimin azaltılması için bölge ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de temasta olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon konuşması yaptı.Bu görüşmede Blinken’ın roket saldırılarının sonlanması gerektiğini söylediği belirtiliyor.
Ancak Mahmud Abbas, kameralar önünde yaptığı son konuşmada, “Amerika ve İsrail’e sesleniyorum. Bıktık artık, bırakın bizi. Bizden uzak olun” dedi.
Abbas sözlerinin devamında, “Ülkemizi asla terk etmeyeceğiz, işgale yarın değil bugün son verin” dedi.
Üst düzey bir ABD heyetinin bölgeye gideceği açıklandı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İsrail Başbakanı Netanyahu: Hiçbir şey Arapların, Yahudiler tarafından linç edilmesini haklı gösteremez
Filistinli yetkililer: İsrail’in hava saldırılarında 17’si çocuk en az 67 kişi öldü
İsrail ordusu, Gazze’ye gece saatlerinde yapılan hava saldırısında, Hamas’a ait bir banka ile istihbarat amaçlı kullanılan bir merkezin vurulduğunu duyurdu.
Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Hamas’ın son 3 günde 1500’den fazla roket attığı da kaydedildi.
Filistinli sağlık birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Gazze’yi hedef alan saldırılarda ölenlerin sayısı, 15'i çocuk olmak üzere 67’ye ulaştı.
Hava saldırılarında öldürülenler arasında Hamas’ın Gazze’deki askeri komutanı Basem Isa da yer alıyor.
Hamas tarafından, Perşembe gününün ilk saatlerinde yapılan roketli saldırıda ise Petah Tikva kentinde bir apartman vuruldu.
AFP haber ajanı roket saldırılarında, aralarında 6 yaşında bir çocuğun da olduğu en az 7 İsraillinin öldüğünü bildiriyor.
ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü: Gerilim çok geçmeden bitecek beklentisindeyim
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, bölgede çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan gerilimin, yakında sona ermesini beklediğini söyledi.
Biden, yaptığı görüşmede İsrail’in kendisini savunma hakkını desteklediğini de yeniden ifade etti.
Beyaz Saray’ın gerilimin azaltılması için bölge ülkelerinden Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de temasta olduğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir telefon konuşması yaptı.Bu görüşmede Blinken’ın roket saldırılarının sonlanması gerektiğini söylediği belirtiliyor.
Ancak Mahmud Abbas, kameralar önünde yaptığı son konuşmada, “Amerika ve İsrail’e sesleniyorum. Bıktık artık, bırakın bizi. Bizden uzak olun” dedi.
Abbas sözlerinin devamında, “Ülkemizi asla terk etmeyeceğiz, işgale yarın değil bugün son verin” dedi.
Üst düzey bir ABD heyetinin bölgeye gideceği açıklandı.