Canlı
Kılıçdaroğlu’ndan Afgan göçmenler videosu: ‘Avrupa’nın İkinci Rüşvet Paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz'
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'daki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye ulaşan göçmenler hakkında konuştu ve sorunun ırkçılıkla çözülemeyeceğini ifade ederek hükümetin yaşanan sıkıntılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.
Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Açıklanan sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü tercihleri arasındaki okullardan birisine yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’Nın paylaştığı verilere göre sınavla öğrenci alan okulların yüzde 95’i doldu.
Sınavsız okullara yapılan yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 91,6’sının ilk üç tercihlerinden birisine yerleştirildiği ifade ediliyor.
Kılıçdaroğlu’ndan Afgan göçmenler videosu: ‘Avrupa’nın İkinci Rüşvet Paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!’
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan’daki çatışmalardan kaçıp Türkiye’ye ulaşan göçmenler hakkında konuştu ve sorunun ırkçılıkla çözülemeyeceğini ifade ederek hükümetin yaşanan sıkıntılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti:
Sosyal medya hesaplarından bir vídeo paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye 500 bin ila 1 milyon Afgan mültecinin gelebileceğini ifade ederek hükümetin Avrupa Birliği ile yeni bir göçmen anlaşması yapılmasının engellenmesi gerektiğini savundu: