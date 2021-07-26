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Kılıçdaroğlu’ndan Afgan göçmenler videosu: ‘Avrupa’nın İkinci Rüşvet Paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz'

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan'daki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye ulaşan göçmenler hakkında konuştu ve sorunun ırkçılıkla çözülemeyeceğini ifade ederek hükümetin yaşanan sıkıntılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

    Sınav
    Copyright: Getty Images

    Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

    Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

    Açıklanan sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü tercihleri arasındaki okullardan birisine yerleştirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı’Nın paylaştığı verilere göre sınavla öğrenci alan okulların yüzde 95’i doldu.

    Sınavsız okullara yapılan yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 91,6’sının ilk üç tercihlerinden birisine yerleştirildiği ifade ediliyor.

  2. Kılıçdaroğlu’ndan Afgan göçmenler videosu: ‘Avrupa’nın İkinci Rüşvet Paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz. Bir daha asla!’

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    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan’daki çatışmalardan kaçıp Türkiye’ye ulaşan göçmenler hakkında konuştu ve sorunun ırkçılıkla çözülemeyeceğini ifade ederek hükümetin yaşanan sıkıntılardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti:

    Quote Message: Bu meselenin iki kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgili halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu. Bu konuyu, kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine dönüştürebileceğini görmüş olan Batı'dır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahalleleriniz ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir.”

    Sosyal medya hesaplarından bir vídeo paylaşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye 500 bin ila 1 milyon Afgan mültecinin gelebileceğini ifade ederek hükümetin Avrupa Birliği ile yeni bir göçmen anlaşması yapılmasının engellenmesi gerektiğini savundu:

    Quote Message: Merkel, '3 milyar Avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım' diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı, çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar; diğer kefesine de avroları.”
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