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Kemerköy termik santrali yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı, tahliyeler sürüyor
Gece saatlerinde Muğla'ya bağlı Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi. BBC Türkçe'ye bilgi veren Milas Belediyesi yetkilileri, bölgede tahliye çalışmalarının ise devam ettiğini belirtiyor. Gelişmeler gün boyunca canlı anlatım sayfamızda.
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Milli Savunma Bakanlığı: Milas'ta tahliye sorunsuz şekilde tamamlandı
Kemerköy termik santrali yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı, tahliyeler sürüyor
Efe Öç
BBC Türkçe, Muğla
Milas Belediyesi’nden BBC Türkçe’ye yapılan açıklamada, Kemerköy termik santralinde şu an için tehlike bulunmadığı, santrali tehdit eden yangının kontrol altında olduğu kaydedildi.
Bölgeden tahliye edilecek insan sayısının 10 bin civarında olduğu, gece saatlerinde henüz 1500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Tahliyeye bir çıkarma gemisinin yanında, belediyeye ait servis araçları da katılıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yangınlarda hayatını kaybeden canlılar ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi: "Yazıklar olsun"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınlarda hayatını kaybeden hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, “Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.' Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık. Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine ödemelerini yapacağız. Büyükbaşsa büyükbaş, koyunsa koyun, beyaz etse beyaz et" demişti.
Milas’a bağlı Ören gece boyunca denizden ve karadan tahliye edildi
Muğla'ya bağlı Milas ilçesinde süren yangın Kemerköy Termik Santrali'ne ulaştı.
Kemerköy Termik Santrali'nin alevler içinde kaldığı görülürken santralin bulunduğu Ören mahallesinden vatandaşlar gece boyunca tahliye edildi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ören için tahliye kararının Muğla Valiliği tarafından alındığını duyurdu.
Ören'in dışında, Alatepe, Kultak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahalleleri için de tahliye kararı alındı.
Tokat, tahliye edecek vatandaşların Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi.
Milli Savunma Bakanlığı tahliye işlemleri için çıkarma gemisinin temin edildiğini duyurdu.
Ören'de yaşayan vatandaşlar deniz kenarında tahliye için gemilerin gelmesini bekledi.
Diğer yandan araçlarıyla bölgeyi boşaltmaya çalışan vatandaşların kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğu görüldü.
Jandarma hem güvenliği hem de trafiği düzenlemek için yollardaydı.