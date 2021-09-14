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İYİ Parti lideri Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda herhangi bir sorun yok

CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık tartışması "Millet İttifakı'nda kırılma mı yaşanıyor?" tartışmalarını doğurmuştu. İYİ Parti lideri Akşener konu ile ilgili olarak ittifakta en ufak bir sorun yok açıklamasını yaptı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. İYİ Parti lideri Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu ile benim aramda herhangi bir sorun yok

    Akşener ve Kılıçdaroğlu
    Copyright: Getty Images

    CHP ile İYİ Parti arasındaki adaylık tartışması “Millet İttifakı'nda kırılma yaratır mı?” tartışmalarını doğurmuştu. İYİ Parti lideri Akşener konu ile ilgili olarak ittifakta en ufak bir sorun yok açıklamasını yaptı.

    Halk TV’den gazeteci Fikret Bila’ya konuşan Akşener, ittifak ortakları olarak uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

    Akşener, “Millet İttifakı olarak yerel seçimlerde İstanbul’u, Ankara’yı nasıl kazandıysak, aynı modelle cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. Sık sık söylüyorum Millet İttifakı’nın adayı Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak.” dedi.

    Tartışma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bırakmasıyla başladı.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tekil konuşuyor, vaatleri ortaklaşa kararlaştırıp açıklamalıyız" eleştirisi, son gelişmelerin ittifak ortakları arasında bir kırılmaya yol açıp açmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

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