İstanbul’da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kuralar çekildi

Quote Message: İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl hangi akıl ise ben o akılla kararlı mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90’lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir soruna çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve uydurma bir yönetmelikle UKOME’nin sandalye sayısını değiştiren o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım. from Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı

İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl hangi akıl ise ben o akılla kararlı mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90’lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir soruna çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve uydurma bir yönetmelikle UKOME’nin sandalye sayısını değiştiren o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım.