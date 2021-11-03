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İstanbul’da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kuralar çekildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdaki 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm projesi için kura çekimi dün gerçekleşti. İlk kurayı çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeni bin taksi İstanbul'a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…
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3 Aralık 2022'de 750 engelli öğretmen ataması yapılacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 mali yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.
Görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.
Bakan Özer, 3 Aralık 2022 tarihinde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.
'Boş geçen ders yok'
Bakan Özer, yüz yüze eğitimde okullarda bazı derslerin boş geçtiğine yönelik milletvekillerinin eleştirilerine, "Şu anda okullarda boş geçen ders yok" şeklinde yanıt verdi.
Özer, 35'ten fazla öğrenci bulunan sınıfların oranının yüzde 13,4 olduğunu açıkladı, "Kalabalık sınıflar yaygın değildir" dedi.
İstanbul’da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için kuralar çekildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdaki 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm projesi için kura çekimi dün gerçekleşti.
İBB’nin İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için 5 bin yeni taksi önerisi 10 kez Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından reddedilmişti.
750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülme kararı ise 29 Temmuz’da gerçekleşen UKOME toplantısında oy birliğiyle kabul edilmişti.
Toplam bin taksi plakası için eylül ayı itibarıyla başvurular toplandı.
Başvuru yapan hak sahipleri Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde kurayla belirlendi.
Kuraya 3 binin üzerinde sürücü başvuru yaptı; kura çekimi sırasında salonda noter de hazır bulundu.
İlk kurayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çekti.