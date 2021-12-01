Sağlık Bakanı Koca: Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de uygulanacak asgari ücreti kararlaştırmak için bugün toplanıyor.

Komisyonda beş işçi, beş işveren ve beş hükümet temsilcisi yer alıyor.

Komisyon toplantısı öncesinde dün ortak bir açıklama yapan Türkiye’nin üç büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ asgari ücretin insani bir seviyede olması gerektiğini söyledi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulması gerektiği belirtilerek, "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

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“Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır.”

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Türkiye’de asgari ücret, TL’nin değer kaybı nedeniyle bir dönem üzerinde olduğu Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldı.

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DİSK daha önce asgari ücretin 5 bin 200 TL olması gerektiğini söylemişti.