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Sağlık Bakanı Koca: Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 48 saat süren Lodos fırtınası kaynaklı olaylarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de uygulanacak asgari ücreti kararlaştırmak için bugün toplanıyor.

    Komisyonda beş işçi, beş işveren ve beş hükümet temsilcisi yer alıyor.

    Komisyon toplantısı öncesinde dün ortak bir açıklama yapan Türkiye’nin üç büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ asgari ücretin insani bir seviyede olması gerektiğini söyledi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    “Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulması gerektiği belirtilerek, "Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

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    Copyright: BBC

    “Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır.”

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    Copyright: bbc

    Türkiye’de asgari ücret, TL’nin değer kaybı nedeniyle bir dönem üzerinde olduğu Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldı.

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    Copyright: bbc
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    Copyright: bbc

    DİSK daha önce asgari ücretin 5 bin 200 TL olması gerektiğini söylemişti.

  2. Dün akşam 13,96 ile rekor kıran dolar/TL 13,45 civarında işlem görüyor

    dolar euro
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    Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından 13,96 ile rekor kıran dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte 13,45 civarında işlem görüyor.

    Euro/TL 15,15, sterlin/TL ise 17,76 seviyelerinde.

  3. Sağlık Bakanı Koca: Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 48 saat süren Lodos fırtınası kaynaklı olaylarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    Bakan Koca, 63 kişinin de yaralandığını aktardı.

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