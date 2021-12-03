İstanbul’da bugün sarı kod seviyesinde kuvvetli lodos bekleniyor

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Marmara Bölgesi’nde hafta başında 5 kişinin ölümüne neden olan Lodos fırtınası sonrası Meteoroloji Cuma günü için fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli Lodos uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli rüzgarın uçuşları etkilememesi için önlem alınıyor.

TÜRK Hava Yolları’ndan da yolculara uçuş durumunu takip etme çağrısında bulunuldu:

“Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz"