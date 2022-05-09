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TRT, Netflix’e alternatif bir dijital platform kurma hazırlığını duyurdu
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin "Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform" kurma hazırlığında olduğunu duyurdu. Sobacı dijital servisin 2023 yılında hayata geçeceğini de söyledi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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TRT, Netflix’e alternatif bir dijital platform kurma hazırlığını duyurdu
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT’nin "Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform" kurma hazırlığında olduğunu duyurdu.,
Sobacı dijital servisin 2023 yılında hayata geçeceğini de söyledi.
TRT Genel Müdürü, Netflix'e alternatifi platformun ‘uluslararası’ nitelikte olacağını da belirtti.
Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda konuşan Sobacı, sosyal medyanın “yalan haberin, dezenformasyonun mecrası” durumuna geldiğini, kamu yayıncılığının öneminin arttığını savundu: