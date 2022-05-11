İnşaat maliyetlerinde yıllık enflasyon yüzde 100'ü aşarak rekor kırdı

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İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, "Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise DHA'nın haberine göre yaptığı yazılı açıklamada otellerde yer kalmadığını belirterek, "Şu andaki rezervasyonlara göre mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı" ifadelerini kullandı.

Tarihi yarımada otellerini bünyesinde barından Old City Otelciler Platformu'nun Başkanı Tarkan Akyüz ise, "Fiyatlarımız Avrupa ülkelerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple bir yoğunluk yaşanıyor" dedi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında yılın ilk üç ayında Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 37'lik artışla 258 bine, İran'dan gelen yüzde 113,2 artışla 253 bine, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 164,5'lik artışla 226 bine yaklaştı. Resmi nüfusu 15 milyon olan kente yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar, yıl sonuna kadar İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlayacağını belirterek, "Mayıs ayından itibaren İstanbul'da çok ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı. Şu an İstanbul'daki otellerin yüzde 90'ı dolu. 2 bin 100 civarında esnaf oteli var. Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık. Bu böyle devam edecektir. Arap ülkelerinden gelecek turist sayısı çok artacak. Haziran ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde talep artacak. Haziran ayı için otellere rezervasyonlar yapıldı, yüzde 50'ye yakını dolu vaziyette. Daha önce 10 Euro'ya düşen otellerimiz bugün 45 Euro'dan müşteri kabul ediyor." dedi.