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İnşaat maliyetlerinde yıllık enflasyon yüzde 100'ü aşarak rekor kırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Dolar neden Türk Lirası karşısında yükseliyor?
Dolar/TL kurundaki yükseliş sürüyor. Kur Çarşamba günü de yüzde 0.5 oranında değerle işlem gördü. TL'deki bu değer kaybı, yurt içinde yaşanan gelişmelerden ziyade doların değer kazanmasından kaynaklanmakta. Ancak Türkiye ekonomisi kur oynaklıklarına karşı diğer ülkeler kıyasla daha kırılgan bir durumda.Daha fazla bilgi
Eskişehir'de festival yasağı: Muhafazakar dernekler 'ahlaki yozlaşma' gerekçesiyle yasağı destekledi
Eskişehir Valiliği, 4 gün sürmesi planlanan bir müzik festivalinin hemen öncesinde ildeki toplu etkinlikleri yasaklama kararı aldı.Daha fazla bilgi
İnşaat maliyetlerinde yıllık enflasyon yüzde 100'ü aşarak rekor kırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12,19, işçilik endeksi yüzde 1,22 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128,11, işçilik endeksi yüzde 42,59 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 8,80, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,14 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 123,87, işçilik endeksi yüzde 42,58 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 12,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 15,04, işçilik endeksi yüzde 1,44 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 142,04, işçilik endeksi yüzde 42,63 arttı.
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İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı: Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu
İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, "Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık" dedi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise DHA'nın haberine göre yaptığı yazılı açıklamada otellerde yer kalmadığını belirterek, "Şu andaki rezervasyonlara göre mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı" ifadelerini kullandı.
Tarihi yarımada otellerini bünyesinde barından Old City Otelciler Platformu'nun Başkanı Tarkan Akyüz ise, "Fiyatlarımız Avrupa ülkelerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple bir yoğunluk yaşanıyor" dedi.
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında yılın ilk üç ayında Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 37'lik artışla 258 bine, İran'dan gelen yüzde 113,2 artışla 253 bine, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 164,5'lik artışla 226 bine yaklaştı. Resmi nüfusu 15 milyon olan kente yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.
İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar, yıl sonuna kadar İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlayacağını belirterek, "Mayıs ayından itibaren İstanbul'da çok ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı. Şu an İstanbul'daki otellerin yüzde 90'ı dolu. 2 bin 100 civarında esnaf oteli var. Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık. Bu böyle devam edecektir. Arap ülkelerinden gelecek turist sayısı çok artacak. Haziran ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde talep artacak. Haziran ayı için otellere rezervasyonlar yapıldı, yüzde 50'ye yakını dolu vaziyette. Daha önce 10 Euro'ya düşen otellerimiz bugün 45 Euro'dan müşteri kabul ediyor." dedi.
Başakşehir'de su borusu patladı, yollar göle döndü
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bağlı Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama oldu.
Su borusundan metrelerce yükseğe fışkıran basınçlı su sebebiyle yol da göle döndü. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sebebiyle yol üzerindeki birçok araç ilerlemekte güçlük çekti.
Konut finansman paketi: Bakan Nureddin Nebati, ‘fahiş' artışları takip ettiklerini söyledi
AKP’nin konut finansman paketini açıklaması sonrası, emlak fiyatlarındaki artışa ilişkin Bakanlık’tan açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'fahiş' artışları detaylı şekilde takip ettiklerini belirtti.
Nebati, “Devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacağız” dedi.
Bakan’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: