Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." dedi. Nebati, “vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını” savundu.

Bakan, enflasyonun dünyada da bir sorun olduğunu, ve Türkiye ekonomisinin de “ bu zorlu şartlardan etkilendiğini” söyledi.

Nebati enflasyonun birçok ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını da savundu.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin işlediğini de söyleyen Nebati şunlar kaydetti:

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