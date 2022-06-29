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Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." dedi. Nebati, “vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını” savundu. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Bakan Nureddin Nebati: Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada “Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız." dedi. Nebati, “vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını” savundu.

    Bakan, enflasyonun dünyada da bir sorun olduğunu, ve Türkiye ekonomisinin de “ bu zorlu şartlardan etkilendiğini” söyledi.

    Nebati enflasyonun birçok ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını da savundu.

    Türkiye Ekonomi Modeli'nin işlediğini de söyleyen Nebati şunlar kaydetti:

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
    Copyright: Getty Images
    Quote Message: "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye ihracatta, hem ülke hem ürün çeşitliliğini sürekli artırmaktadır. Halihazırda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9 iken 51'e; ülke sayısı da 2002'de 8 iken, 49'a yükselmiştir.”
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