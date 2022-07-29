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Dolar/TL kuru 18 sınırını test ediyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru 17,98'i gördü. Kur TSİ 07.00 itibarıyla 17,95 seviyesinde. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

    boğazda yüzenler
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hava sıcaklıklarının Ağustos boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.

    Anadolu Ajansı’na konuşan Koç, 1,5 aydır mevsim normallerinin altında olan sıcaklıkların yurt genelinde normalin 2-4 derece üstüne çıkmasını beklediklerini belirtti.

  3. Günaydın!

    tekirdağ'da gün doğumu
    Copyright: Getty Images

    BBC Türkçe’den herkese merhaba.

    Gün boyu Türkiye’den öne çıkan gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

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