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Dolar/TL kuru 18 sınırını test ediyor
Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru 17,98'i gördü. Kur TSİ 07.00 itibarıyla 17,95 seviyesinde. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru 17,98'i gördü. Kur TSİ 07.00 itibarıyla 17,95 seviyesinde. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hava sıcaklıklarının Ağustos boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı’na konuşan Koç, 1,5 aydır mevsim normallerinin altında olan sıcaklıkların yurt genelinde normalin 2-4 derece üstüne çıkmasını beklediklerini belirtti.
Dolar/TL kuru 18 sınırını test ediyor
Güne yükselişle başlayan dolar/TL kuru 17,9847’yi gördü.
Kur TSİ 07.00 itibarıyla 17,95’ten işlem görüyor.
Günaydın!
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