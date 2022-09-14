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Muğla'nın Ula ilçesinde sabaha karşı orman yangını başladı
Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan orman yangını Gökova mahallesini tehdit ediyor. Demirören Haber Ajansı, yangının gece 02:00 sıralarında mahalle çöplüğüne yakın bir zamanda çıktığını aktarıyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Muğla'nın Ula ilçesinde sabaha karşı orman yangını başladı
Muğla’nın Ula ilçesinde başlayan orman yangını Gökova mahallesini tehdit ediyor. Demirören Haber Ajansı, yangının gece 02:00 sıralarında mahalle çöplüğüne yakın bir zamanda çıktığını aktarıyor.
Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi.
Yer ekiplerinin yardımına havadan ekiplerin katılması için gün ışığı bekleniyordu.
Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklaması şöyle: