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Muğla'nın Ula ilçesinde sabaha karşı orman yangını başladı

Muğla'nın Ula ilçesinde başlayan orman yangını Gökova mahallesini tehdit ediyor. Demirören Haber Ajansı, yangının gece 02:00 sıralarında mahalle çöplüğüne yakın bir zamanda çıktığını aktarıyor. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Muğla'nın Ula ilçesinde sabaha karşı orman yangını başladı

    Muğla’nın Ula ilçesinde başlayan orman yangını Gökova mahallesini tehdit ediyor. Demirören Haber Ajansı, yangının gece 02:00 sıralarında mahalle çöplüğüne yakın bir zamanda çıktığını aktarıyor.

    Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi.

    Yer ekiplerinin yardımına havadan ekiplerin katılması için gün ışığı bekleniyordu.

    Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklaması şöyle:

    Ula orman yangını
    Copyright: DHA
    Quote Message: “Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle  müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır”
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