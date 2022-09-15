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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
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17 üniversiteye yeni rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı.
Ataması duyurulan isimler şu şekilde: