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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. 17 üniversiteye yeni rektör atandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Copyright: TCCB

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 üniversiteye yeni rektör atandı.

    Ataması duyurulan isimler şu şekilde:

    • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
    • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
    • Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
    • Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
    • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
    • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
    • Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
    • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
    • Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
    • KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
    • Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
    • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
    • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
    • Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,
    • Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
    • Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
    • Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.
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