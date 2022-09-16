Bakan Soylu Ümit Özdağ'ın ‘küfürlü telefon’ iddiasına yanıt verdi: ‘Daha önce söylediğim sözleri söyledim’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın telefonda küfürleştikleri iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, telefon konuşmasını doğruladı ama küfürleşme olmadığını söyledi.

Van'da konuşan Soylu, ölçüler içinde konuştuğunu savundu ve “Bunlar dikkat ederseniz, Amerika'nın aparatıdır" dedi.

Soylu konuşmanın nasıl geliştiğini de anlattı:

“Geçen hafta Mardin'den Mazı Dağı'na giderken bir mesaj geldi. Mesajda tehdit var, taciz var ve iftira var. Kim olduğunu da bilmiyorum. Telefon açtım, 'Siz kimsiniz' dedim. Kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi, yakışıyor mu? Ondan sonra konuşma tonunu değiştirdi. Konuşma tonunu değiştirince ben de daha önce televizyonlarda söylediğim sözleri söyledim. Onun dışında başka bir söz söylemedim ve telefonu da kapattım zaten.”

Özdağ ise görüşme için, "Soylu, telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz” dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim" ifadelerini kullanmıştı.