Canlı
CHP’nin ‘başörtüsüne yasal güvence’ hamlesine Cumhurbaşkanı Erdoğan 'grup toplantısında yanıt verecek'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımda, "kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak" için kanun teklifi vereceklerini açıklamalarının ardından bu sabah AKP'den bu hamleye yanıt geldi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
Canlı anlatım
time_stated_uk
Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 298,3 artışla 10,3 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Eylül ayında ihracatın 2021 yılının aynı ayına kıyasla 9,2 artışla 22,6 milyar dolar olduğunu söyledi.
Ocak Eylül arasında ise ihracatın, 2021 yılına göre yüzde 17 artış ile 188,2 milyar dolara çıktığını kaydetti.
İthalat ise Eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında arttı ve 33 milyar dolar oldu.
Bakanlık verilerine göre Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 299 artışla 10,384 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası, Eylül enflasyonuna en büyük katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini kaydetti
Türkiye'de enflasyon son açıklanan verilerle son 24 yılın zirvesindeki yerini korudu. Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon verisine ilişkin yaptığı açıklamada, artışa en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 83,45 olarak açıkladı.
Merkez Bankası açıklamasında, enerji enflasyonunun, katı yakıt fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önemli ölçüde yükseldiği değerlendirildi.
Değelendirmede artış anlamında öne çıkan başlıklar şöyle:
Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 7,39 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 11,25 puanlık artışla yüzde 132,98 seviyesine ulaşmıştır.
Ulaştırma alt grubunda fiyatların yüzde 6,95 oranında yükselmesiyle, yıllık enflasyon 7,69 puan artışla yüzde 97,98 seviyesine ulaşmıştır.
Kira alt grubunda aylık artış yüzde 5,45 oranına yükselmiş, mevsimsellikten arındırmış veriler önceki aylara kıyasla hızlanmaya işaret etmiştir.
Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'deki duruşması başlıyor
İş adamı Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmesinin ardından ilk kez duruşma hakiminin karşısına çıkıyor.
Korkmaz kara para aklamak, dolandırıcılık yapmak ve adaletin tesisini engellemekle suçlanıyor.
Korkmaz'ın yasa dışı yollarla Türkiye ve Lüksemburg'daki hesaplarından 133 milyon dolardan fazla miktarda kara parayı akladığı iddia ediliyor.
Biyodizel üretimi üzerinden dolandırıcılık
Korkmaz'ın, Utah'a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodizel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırdığı öne sürülüyor.
Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada bu kişilerin biyodizel dolandırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket, Borajet, "Kraliçe Anne" adında bir tekne, Türkiye'de lüks bir otel, Boğaziçi'nde bir villa ve apartman satın almakta kullandıklarını açıkladı.
Lübnan'daki yetkililer aracılığıyla Kraliçe Anne teknesine el konduğu, Türkiye ve Avrupa'daki diğer varlıklarına da Türkiye ve ABD'nin iddiaları dolasıyla erişimlerinin engellendiği belirtildi.
Federal ajanlara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz'ın ayrıca Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı da 2018 yılında dolandırdığı aktarılıyor.
Temmuz 2019'da suçlarını kabul eden Jacob ve Isaiah Kingston'ın cezaları henüz açıklanmadı.
Levon Termendzhyan ise hakkındaki davada kendisine yöneltilen bütün suçlamalarda jüri tarafından suçlu bulundu.
Jacob ve Isaiah Kingston, bu davada Termendzhyan aleyhine tanıklık etti.
Korkmaz, suçlu bulunması halinde her suçlamadan en fazla 20 yıl hapis cezası alabilir.
CHP’nin ‘başörtüsüne yasal güvence’ hamlesine Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yanıt veriyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı video paylaşımda, “kadınların giyim kuşamını, siyasetin tekelinden çıkartmak” için kanun teklifi vereceklerini açıklamalarının ardından bu sabah AKP’den bu hamleye yanıt geldi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü yapacağı grup konuşmasında özgürlükler konusunda yeni bir aşamayı açıklayacağını duyurdu.
Çelik, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.” dedi.
Kılıçdaroğlu video mesajında başörtüsü konusunda hataları olduğunu kabul etmiş ve artık değişme zamanı diyerek “Bu hakkı yasal güvenceye alacağız.” mesajını verdi.
CHP lideri, verecekleri teklifin “Saray'ın da samimiyet turnusolu” olacağını savundu.