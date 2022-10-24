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Arel Üniversitesi’nin bir bölümü çöktü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi'nin binasının bir bölümü çöktü. Üniversite yakın altı apartman ve bir yurt tahliye edildi. Rektör Ercan Yegez, "Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu
İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Filiz Saraç başkan seçildi.
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Saraç, 144 yıllık baronun ilk kadın başkanı oldu.
Saraç seçim sonucunun belli olmasıyla birlikte gazetecilerin karşısına çıktı ve baronun ilk kadın başkanı olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Saraç'ın zaferini tebrik etti.
Arel Üniversitesi’nin bir bölümü çöktü
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi’nin binasının bir bölümü çöktü.
Üniversite yakın altı apartman ve bir yurt tahliye edildi.
DHA’nın aktardığına göre Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz” dedi.
Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu.
Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.
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BBC Türkçe’den, Londra’dan günaydın.
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