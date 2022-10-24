Arel Üniversitesi’nin bir bölümü çöktü

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi’nin binasının bir bölümü çöktü.

Üniversite yakın altı apartman ve bir yurt tahliye edildi.

DHA’nın aktardığına göre Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz” dedi.

Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu.

Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.