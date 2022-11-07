Bakan Soylu: Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz

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Bursa’da teknik takibi bir süredir devam eden bir uyuşturucu operasyonu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgi verdi.

Soylu İl Emniyet Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, Kökünü Kurutma Operasyonu'nun sonuçlarını anlattı.

Soylu, "70 adreste, 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyon” olduğunu söyledi.

95 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Soylu, operasyonların devam ettiğini de söyledi.

Soylu basın açıklamasında şu “Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırıngası da serbest ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz” dedi.

Bakan ‘tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını’ yaptıklarını da savundu ve "Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz" şeklinde konuştu.

T﻿ürkiye'de "kara para" ve "uyuşturucu" konuları hafta başında C﻿HP liderinin iktidara ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği suçlamalarla gündeme gelmişti.

K﻿ılıçdaroğlu, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu" mesajıyla bir video paylaşmıştı.

CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. (...) Bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara."