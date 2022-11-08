Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da İsveç Başbakanı ile görüşecek

İsveç’in yeni başbakanı Ulf Kristersson bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. Kristersson, TBMM'nin ülkesinin NATO’ya katılımını onaylamasını isteyecek.

Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Stratejik Ortağımız İsveç’le ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

Ankara İsveç ve Finlandiya'nın onay süreci için daha vakit olduğu görüşünde.

İsveç’in attığı adımlardan ve açıklamalardan memnuniyetini saklamayan Ankara, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek "terörle mücadele yasasının" nasıl uygulanacağını görmek istiyor.

Doğrudan bağlantılı olmasa da ABD Kongresi’nin F-16 satışı konusunda nasıl bir karar vereceği de Ankara’nın bu süreçte izlediği bir gelişme olacak.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in 3 günlük Türkiye ziyaretinin en önemli mesajı, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka katılımı için gerekli koşulları yerine getirdiği ve dolayısıyla TBMM onay sürecinin bir an önce tamamlanması çağrısı oldu.

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