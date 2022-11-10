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Macaristan vatandaşları 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek
Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek. Canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek. Canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Macaristan vatandaşları 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek
Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek.
Vize muafiyeti transit geçişleri de kapsıyor.
Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.