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Macaristan vatandaşları 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek

Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek. Canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Macaristan vatandaşları 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek

    Macaristan vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar Türkiye’de vizesiz şekilde bulunabilecek.

    Vize muafiyeti transit geçişleri de kapsıyor.

    Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete nüshası
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