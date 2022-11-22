Canlı
Dünya Kupası günlüğü: Messi sahada, Arjantin Suudi Arabistan ile karşılaşıyor
Katar'daki turnuvanın üçüncü günü Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başlıyor. Canlı aktarıyoruz
Katar'daki turnuvanın üçüncü günü Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başlıyor. Canlı aktarıyoruz
Canlı anlatım
time_stated_uk
Arjantin'in iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi
Turnuvanın üçüncü gününün açılış maçında Arjantin, Suudi Arabistan karşısında tek farkla önde.
Mavi beyazlı takımın iki golü de ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Skor 1 - 0
Dünya Kupası: Katar'daki taraftar köyü neden futbolseverleri tatmin etmedi?
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için Doha'nın hemen kuzeyindeki Qetaifan Adası Taraftar Köyü dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve binlerce dolar harcayarak burada kalan taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.Daha fazla bilgi
Dünya Kupası'nda günün programı
Kupa favorisi Arjantin Suudi Arabistan karşısında 1-0 önde
Dünya Kupası'nın üçüncü gününde Arjantin ve Suudi Arabistan karşılaşıyor.
35 yaşındaki Messi, 10. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi.
Karşılaşma Katar yerel saati ile 12'de başladı.