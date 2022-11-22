Dünya Kupası
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Dünya Kupası günlüğü: Messi sahada, Arjantin Suudi Arabistan ile karşılaşıyor

Katar'daki turnuvanın üçüncü günü Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasıyla başlıyor. Canlı aktarıyoruz

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Canlı anlatım

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  1. Arjantin'in iki golü ofsayt nedeniyle iptal edildi

    Turnuvanın üçüncü gününün açılış maçında Arjantin, Suudi Arabistan karşısında tek farkla önde.

    Mavi beyazlı takımın iki golü de ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

    Skor 1 - 0

    Messi'nin iptal edilen golü
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Messi'nin iptal edilen golü

  3. Dünya Kupası'nda günün programı

    • 16.00 TSİ Danimarka-Tunus(Eğitim Şehri Stadyumu)
    • 19.00 TSİMeksika-Polonya(Stadyum 974)
    • 22.00 TSİ Fransa-Avustralya(Al Janoub Stadyumu)

  4. Kupa favorisi Arjantin Suudi Arabistan karşısında 1-0 önde

    Dünya Kupası'nın üçüncü gününde Arjantin ve Suudi Arabistan karşılaşıyor.

    35 yaşındaki Messi, 10. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi.

    Karşılaşma Katar yerel saati ile 12'de başladı.

    Messi seyircileri selamlıyor
    Copyright: Getty Images
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