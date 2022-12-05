BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifa etti

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Gıda Perakendecileri Derneği’nin başkanı ve BİM Operasyon Komitesi Başkanı Galip Aykaç, "Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen" açıklaması yaparak Pazar günü Dernek’teki görevinden istifa etti.

Aykaç, istifasını Gıda Perakendecileri Derneği sitesinden yayımladı:

“Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim.

“49 yıllık mesleki tecrübem ile hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz için zorlu geçen bu enflasyon sürecinde elimden gelenin hep en iyisini yapmak için gayret gösterdim. Fakat görüyorum ki medya ve sosyal mecralarda kasıtlı olarak yürütülen bir takım itibar zedeleme çalışmaları hem şahsıma hem sektöre hem de ülke ekonomisine büyük zarar vermekte.

"Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği’nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.

"Yaklaşık bir ay sonra (Ocak 2023’te) yapılacak Olağan Genel Kurul’da tüzüğümüzdeki iki dönem kuralı gereği görev sürem sona erecektir. Bu süreci bu son gelişmeleri de dikkate alarak derneğimiz üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi için, bir ay öncesinden müsaadenizle mevcut görevlerimden ayrılma kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Bu kararımın, maalesef basına servis edilen ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.’nin dilekçesinde yer alan taleple ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek isterim."

BİM’in kâr oranı çok mu yüksek?

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Kasım'da partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunarak, “Sürekli fiyat artıran zincir marketlerin FETÖ ile ilişkileri titizlikle araştırılması gerekiyor” demişti.

Aykaç da, 30 Kasım'da katıldığı 7. Private Label zirvesinde, “bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara” söyleyecekleri olduğunu dile getirdiği bir konuşma yapmış; “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez” demişti.

Aykaç’a yanıt ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan “bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmış” ifadeleriyle geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uzun zamandır zincir marketleri yüksek fiyatlardan sorumlu tutuyordu.