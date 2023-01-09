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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023'ün ilk toplantısını yapacak
Kabine toplantısının gündemindeki önemli başlıklardan biri 7'inci yargı paketi olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapacağı kaydediliyor. Canlı aktarıyoruz.
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Batı illerinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kamuoyuna aktardığı tahminlere göre, hava sıcaklıkları artıyor.
İstanbul’da Salı günü sıcaklıklar 15 dereceye yaklaşıyor.
Aynı gün İzmir 16 dereceye, Ankara ise 9 dereceye dayanıyor.
Batı bölgelerde sıcaklık artışlarıyla beraber yağmurlu hava da etkili olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde kuvvetli yağış etkili olacak.
Sıcaklıklar kuzey bölgelerde, iç ve doğu kesimlerde de mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Türkiye, son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geride bırakmıştı.
2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 santigrat derece artış göstererek 8 santigrat derece olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2023'ün ilk toplantısını yapacak
Kabine Toplantısı'nın gündemindeki önemli başlıklardan biri 7'inci yargı paketi olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında sunum yapacağı kaydediliyor.
NTV televizyonu toplantıda enflasyonla mücadelenin de yer alacağını da aktarıyor.