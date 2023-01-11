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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada karar açıklanabilir
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada bugün karar çıkabilir. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında, duruşmada karar çıkması bekleniyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi İstanbul Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.
TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı’nın, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.
Meteoroloji yağış, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri için sel ve su baskını uyarısı yaptı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında.
Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Batı Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun batısında lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan’da gözaltına alınan şüpheli Türkiye'ye teslim edildi
Anadolu Ajansı, Hazni G. isimli kişinin patlamayı planladığı iddia edilen kişinin yurt dışına kaçmasına yardım eden isim olduğunu bildiriyor.
Bulgaristan’da gözaltına alınan şüpheli, iki ülke sınırında Türk yetkililere teslim edildi.
Ajansa göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 7 Ocak'ta şüphelinin sınır dışı edilmesini talep etti.
Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler üç ayrı ailenin mensupları.
Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin (Dokuz), Adem Topkara (40) ve Elif Topkara (27) çifti, Arzu Özsoy (38) ve kızı Yağmur Uçar (15) saldırıda yaşamını yitirdi.