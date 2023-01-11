TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada karar açıklanabilir

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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında.

Yağışların Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Diğer yandan Batı Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun batısında lodos etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir'in güneydoğusunda kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.