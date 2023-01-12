Davutoğlu: Altılı Masa’daki liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve en az 1 bakanlık alacak

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon yayınında “genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar” sözlerine açıklık getirdi.

Bu sözler son bir haftadır siyaset gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Habertürk’e konuşan Davutoğlu, Altılı Masa’daki genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını ve bakanlık görevi de yapacaklarını söyledi.

Altılı Masa’nın karar mekanizmasının nasıl işleyeceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu şöyle konuştu:

“Önde Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında. Yetkiyi ve sorumluluğu da paylaşıyor diye düşünecek.

“Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. 6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın yönetim sistemi için 'sivil darbe' ifadesini kullanmış ve "Böyle bir kukla adayı diye millete dayatmak kibir ve bencilliğin dik alasıdır" demişti.

Erdoğan bu sistemin anayasaya aykırı olduğunu da savunmuştu.