Canlı

Göztepe-Altay derbisinde yaralanan taraftar 46 gün sonra taburcu oldu

Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım akşamı oynanan karşılaşmada yaralanan taraftar, 46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Canlı aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Göztepe ile Altay derbisinde yaralanan taraftar 46 gün sonra taburcu oldu

    Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil ve Mehmet Çakır
    Copyright: DHA
    Image caption: Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de Mehmet Çakır’ın taburcu oluşu sırasında hastanedeydi

    Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım akşamı oynanan karşılaşmada yaralanan taraftar,46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Mehmet Çakır’ın yüzüne karşı tribünden atılan işaret fişeği isabet etti.

    Olaylı maçta gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

    İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ifadesinde, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım” şeklinde kendini savunmuştu.

    Taburcu olan Çakır, "Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim, çok şükür toparlandım" dedi.

    Uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır, plastik cerrahi bölümünde 2 büyük operasyon geçirdi, yanık tedavisi gördü.

Yukarı dön