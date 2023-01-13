Göztepe-Altay derbisinde yaralanan taraftar 46 gün sonra taburcu oldu

DHA Copyright: DHA Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de Mehmet Çakır’ın taburcu oluşu sırasında hastanedeydi Image caption: Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de Mehmet Çakır’ın taburcu oluşu sırasında hastanedeydi

Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım akşamı oynanan karşılaşmada yaralanan taraftar,46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mehmet Çakır’ın yüzüne karşı tribünden atılan işaret fişeği isabet etti.

Olaylı maçta gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ifadesinde, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım” şeklinde kendini savunmuştu.

Taburcu olan Çakır, "Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim, çok şükür toparlandım" dedi.

Uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Çakır, plastik cerrahi bölümünde 2 büyük operasyon geçirdi, yanık tedavisi gördü.