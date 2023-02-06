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İçişleri Bakanı Soylu: 10 il etkilendi, uluslararası yardım içeren en yüksek seviye alarm verdik
Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesinin merkez üssü olduğu belirtilen 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Soylu 04:17'de gerçekleşen depremden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Kilis'in etkilendiğini duyurdu. Soylu ayrıca, en yüksek seviye olan dördüncü seviye alarm verdiklerini ve bunun uluslararası yardımı da içerdiğini belirtti.
Canlı anlatım
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Prof.Dr. Naci Görür: İlgililere sesleniyorum, bölgedeki barajları kontrol ediniz
Yer bilimi uzmanı Prof.Dr. Naci görür, Twitter'dan paylaştığı mesajda "İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.
Şanlıurfa Valisi Ayhan, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 binanın yıkıldığını açıkladı
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada; ilk belirlemelere göre şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmediğini aktaran Vali Ayhan, "Birinci önceliğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması" dedi ve çalışmaların Haliliye merkez ilçesinde yoğunlaştırıldığını söyledi.
Ayhan, 18 binanın çöktüğünü de ekledi.
Kızılay Genel Başkanı Kınık uyardı: Hasarlı binalara girmeyin, arama ve kurtarma ekipleri için yolları açık tutun
İçişleri Bakanı Soylu: 10 il etkilendi, dördüncü seviye alarm verdik, uluslararası yardım da içeren bir alarm bu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen şehirleri Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis olarak açıkladı.
Soylu, aynı zamanda bütün Türkiye'de cep telefonlarının deprem bölgeleri dışında kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
"Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuşan Soylu "Kargo uçaklarının sevkiyatlarının hazır olduğunu ekleyerek, hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu" belirtti.
Osmaniye Valisi Yılmaz: Osmaniye’de 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir bina yıkıldı
TRT Haber’e konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova ilçesinde bir binanın tamamen yıkıldığını, AFAD ekiplerinin bu binaya sevk edildiğini belirtti.
Elban, en çok sayıda hasarlı binanın Çukurova ilçesinde olduğunu ve yolların arama-kurtarma ekipleri için boş tutulması gerektiğini vurguladı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Bu depremin gelmekte olduğunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür "Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arama kurtarma ekipleri sevk edildi, tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki sarsıntıların ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm arama kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine sevk ettik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından şu açıklamayı yaptı:
"Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçının 6,4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendi. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor."
Kahramanmaraş ve Gaziantep'te büyük depremler, teyit edilmemiş yıkım haberleri var
Kahramanmaraş'ta yerel saatle 04:17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde hissedilen sarsıntının merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oluğu ve depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.
Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'da yıkılan binalar olduğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler var.
BBC Türkçe Diyarbakır Muhabiri Hatice Kamer Diyarbakır’ın ilk AVM’si Diyar Galeri'nin bir bölümünün yıkıldığını aktarıyor.
AFAD, Gaziantep Nurdağı'nda da Kahramanmaraş'taki depremin hemen ardından 6,4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından "Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim" dedi.