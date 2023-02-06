İçişleri Bakanı Soylu: 10 il etkilendi, uluslararası yardım içeren en yüksek seviye alarm verdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçının 6,4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendi. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor."