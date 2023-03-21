Afet Yeniden İmar Fonu kanunu yürürlüğe girdi

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Afet Yeniden İmar Fonu’na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor.

Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Fon, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenekler ve yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan sağlanacak.