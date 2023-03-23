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Botaş Batman-Dörtyol Boru Hattı'nda sızıntı: Tonlarca ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

Botaş'a ait Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 507. kilometresindeki sızıntı nedeniyle Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. Botaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve gece saatlerinde meydana gelen sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların iki dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğunu söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Botaş Batman-Dörtyol Boru Hattı'nda sızıntı: Tonlarca ham petrol Dicle Nehri'ne aktı

    petrol sızıntısı dicle batman çayı
    Copyright: DHA

    Botaş'a ait Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresindeki sızıntı nedeniyle Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde, Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı.

    Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirilmesiyle olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi.

    DHA'ya göre sızıntı Batman Çayı’nda da gözlemlendi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısının meydana geldiği söylendi.

    Açıklamada, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik Botaş, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır” denildi.

    Botaş'tan açıklama

    Botaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve gece saatlerinde meydana gelen sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların iki dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğunu söyledi.

    Botaş'ın açıklaması şu şekilde devam ediyor:

    "Acil Müdahale Ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başlamıştır. Batman Valiliği, Devlet Su İşleri, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla üç farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlenmiştir.

    "Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısı ile ilgili gerekli tüm çevresel tedbirler alınmıştır. Yine bu kapsamda gerekli tüm ekip ve ekipmanlar bölgeye sevk edilmiş, çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına başlanmıştır."

  2. Türkiye'de Ramazan ayının ilk sahuruna bu sabah kalkıldı

    İstanbul'da sahur
    Copyright: DHA
    Image caption: İstanbul'da sahur

    Demiören Haber Ajansı, ilk sahurun farklı anlarını gösteren haberler geçiyor.

    Paylaşılan görüntüler arasında İstanbul’da sokak sokak gezen davulcular da var. Zonguldak’ta yer altında sahur yapan maden işçileri de…

    Zonguldak’ta yer altında sahur
    Copyright: DHA

    Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve “Dualarımız, tüm depremzede vatandaşlarımız için.” dedi.

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  3. YRP lideri Fatih Erbakan: AKP mutabakat protokolü imzalanması talebimize yanaşmadı

    Fatih Erbakan
    Copyright: DHA

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na neden katılmadıkları ile ilgili soruları yanıtladı. Erbakan, talep ettikleri mutabakat protokolüne imza atılamayacağının iletilmesi üzerine iplerin koptuğunu anlattı.

    Erbakan, eğer imzalama yönünde bir eğilim olursa AKP ile yeniden görüşebileceklerini de söyledi.

    Habertürk yayınına katılan Erbakan, AKP ile müzakerelerin bir ay süresince devam ettiğini, son ana kadar da kendilerine sıkıntı olmadığının söylendiğini aktardı.

    Erbakan, kendilerine 'Biz MHP ve BBP ile beraberiz onlarla imzalamadık, dolayısıyla sizinle imzalamamız uygun olmaz' dendiğini söyledi.

    Binali Yıldırım’ın dahil olduğu müzakere sürecinde taleplerine 6284 sayılı yasadaki çekinceleri dahil “olumlu yaklaşıldığını” ifade etti.

    Fatih Erbakan, “6284'ün kaldırılmasını değil aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanmasını istemiştik” dedi.

    Fatih Erbakan, birçok maddede taviz vermelerine karşın, “prensip olarak” imzalanılmayacağının kendilerine iletildiğini söyledi.

    Erbakan, “Biz desteğimizle sayın Cumhurbaşkanını yeniden seçilmesine vesile olacaksak, bizim prensiplerimize, parti programımıza uygunluğu önemli.” diyerek pozisyonlarını koruduklarını anlattı.

    Quote Message: “Metin gayet özet hale geldi. Özet hali bile imzalamayınca... Biz bu ittifakı yapsak ilk çıktığımız televizyon programında gazeteciler haklı olarak soracak. Siz 'prensip, kırmızı çizgi dediniz, ne oldu şimdi ittifak yaptınız' diye soracaklardı. Bu çok önemli. Biz yıllardan beri milletvekili, bakanlık için bu işi yapmıyoruz. İlla Meclis'e girelim demiyoruz. 60'a 40'tı. 40'ın da haklı gerekçeleri vardı. Tayyip Bey de 'son kez sizden bunu istiyorum' diyordu. Bunda fayda olur diye düşündük. Bizim de geri adım atamayacağımız prensiplerimiz var. Bizim partimize gelenler bunun için geldiler. AK Parti'yi eleştirenler, bunlar orada olmadığı için bize geldiler. Bizim Ak Parti ile milletvekilliği pazarlığımız olmadı. Prensiplerimizle ilgili bir mutabakat olmadan bize 100 milletvekilide verseler orada yer almazdık.
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