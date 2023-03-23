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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na neden katılmadıkları ile ilgili soruları yanıtladı. Erbakan, talep ettikleri mutabakat protokolüne imza atılamayacağının iletilmesi üzerine iplerin koptuğunu anlattı.

Erbakan, eğer imzalama yönünde bir eğilim olursa AKP ile yeniden görüşebileceklerini de söyledi.

Habertürk yayınına katılan Erbakan, AKP ile müzakerelerin bir ay süresince devam ettiğini, son ana kadar da kendilerine sıkıntı olmadığının söylendiğini aktardı.

Erbakan, kendilerine 'Biz MHP ve BBP ile beraberiz onlarla imzalamadık, dolayısıyla sizinle imzalamamız uygun olmaz' dendiğini söyledi.

Binali Yıldırım’ın dahil olduğu müzakere sürecinde taleplerine 6284 sayılı yasadaki çekinceleri dahil “olumlu yaklaşıldığını” ifade etti.

Fatih Erbakan, “6284'ün kaldırılmasını değil aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanmasını istemiştik” dedi.

Fatih Erbakan, birçok maddede taviz vermelerine karşın, “prensip olarak” imzalanılmayacağının kendilerine iletildiğini söyledi.

Erbakan, “Biz desteğimizle sayın Cumhurbaşkanını yeniden seçilmesine vesile olacaksak, bizim prensiplerimize, parti programımıza uygunluğu önemli.” diyerek pozisyonlarını koruduklarını anlattı.