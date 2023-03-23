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Botaş Batman-Dörtyol Boru Hattı'nda sızıntı: Tonlarca ham petrol Dicle Nehri'ne aktı
Botaş'a ait Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 507. kilometresindeki sızıntı nedeniyle Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı. Botaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve gece saatlerinde meydana gelen sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların iki dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğunu söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Botaş Batman-Dörtyol Boru Hattı'nda sızıntı: Tonlarca ham petrol Dicle Nehri'ne aktı
Botaş'a ait Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresindeki sızıntı nedeniyle Dicle Nehri'ne tonlarca ham petrol aktı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sinan Köyü'nde, Botaş'a ait petrol boru hattından sızana petrol Dicle Nehri'ne aktı.
Vatandaşların koku alması üzerine yetkililere bildirilmesiyle olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve AFAD ekibi gönderildi.
DHA'ya göre sızıntı Batman Çayı’nda da gözlemlendi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısının meydana geldiği söylendi.
Açıklamada, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik Botaş, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı’na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır” denildi.
Botaş'tan açıklama
Botaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve gece saatlerinde meydana gelen sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların iki dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğunu söyledi.
Botaş'ın açıklaması şu şekilde devam ediyor:
"Acil Müdahale Ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başlamıştır. Batman Valiliği, Devlet Su İşleri, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla üç farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlenmiştir.
"Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısı ile ilgili gerekli tüm çevresel tedbirler alınmıştır. Yine bu kapsamda gerekli tüm ekip ve ekipmanlar bölgeye sevk edilmiş, çevresel temizlik ve hasar onarım çalışmalarına başlanmıştır."
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Erbakan, eğer imzalama yönünde bir eğilim olursa AKP ile yeniden görüşebileceklerini de söyledi.
Habertürk yayınına katılan Erbakan, AKP ile müzakerelerin bir ay süresince devam ettiğini, son ana kadar da kendilerine sıkıntı olmadığının söylendiğini aktardı.
Erbakan, kendilerine 'Biz MHP ve BBP ile beraberiz onlarla imzalamadık, dolayısıyla sizinle imzalamamız uygun olmaz' dendiğini söyledi.
Binali Yıldırım’ın dahil olduğu müzakere sürecinde taleplerine 6284 sayılı yasadaki çekinceleri dahil “olumlu yaklaşıldığını” ifade etti.
Fatih Erbakan, “6284'ün kaldırılmasını değil aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanmasını istemiştik” dedi.
Fatih Erbakan, birçok maddede taviz vermelerine karşın, “prensip olarak” imzalanılmayacağının kendilerine iletildiğini söyledi.
Erbakan, “Biz desteğimizle sayın Cumhurbaşkanını yeniden seçilmesine vesile olacaksak, bizim prensiplerimize, parti programımıza uygunluğu önemli.” diyerek pozisyonlarını koruduklarını anlattı.