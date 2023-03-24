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İran’da '5.6 büyüklüğünde' deprem: Türkiye sınırına yakın sarsıntı Van’da korku yarattı
AFAD'ın aktardığına göre Van Başkale'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede, sınırın İran tarafında 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz
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İran’da '5.6 büyüklüğünde' deprem: Türkiye sınırına yakın sarsıntı Van’da korku yarattı
AFAD’ın aktardığına göre, İran'da Hoy kenti merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Batı Azerbaycan bölgesindeki deprem, Van'da korku yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 7 kilometre altında olduğunu aktarıyor.
Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veriyor.