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İran’da '5.6 büyüklüğünde' deprem: Türkiye sınırına yakın sarsıntı Van’da korku yarattı

AFAD'ın aktardığına göre Van Başkale'ye yaklaşık 30 kilometre mesafede, sınırın İran tarafında 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz

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Canlı anlatım

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  1. İran’da '5.6 büyüklüğünde' deprem: Türkiye sınırına yakın sarsıntı Van’da korku yarattı

    İran’da '5.6 büyüklüğünde' deprem: Türkiye sınırına yakın sarsıntı Van’da korku yarattı
    Copyright: BBC

    AFAD’ın aktardığına göre, İran'da Hoy kenti merkezli 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

    Batı Azerbaycan bölgesindeki deprem, Van'da korku yarattı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin yerin 7 kilometre altında olduğunu aktarıyor.

    Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veriyor.

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