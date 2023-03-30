EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti artırılıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede işlemlerin hızlandırılması için SGK çalışanlarına fazla mesai ücreti üç ay için artırılacak.

SGK çalışanlarına ödenecek fazla mesai ücreti üç ay geçerli olmak üzere saatlik 27 TL’den 51 TL’ye yükseltildi, 3 bin TL’ye kadar ödenen fazla mesai ücreti 6 bin TL’nin üzerine çıkarıldı.

Yaklaşık 2,2 milyon EYT'linin yararlanacağı düzenlemenin yasalaşmasının ardından kuruma yoğun bir şekilde başvurular yapılmaya başlanmış ve bu durum iş yoğunluğunu artırmıştı.