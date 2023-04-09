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Siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün YSK'ya sunacak
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erecek. Günün tüm gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.
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MHP lideri Bahçeli 5 milletvekilini liste dışı bıraktı, Olcay Kılavuz Mersin'de bu kez 4. sıradan aday
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini YSK'ya Cuma günü teslim etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP’nin kurumsal kimliğinin her türlü matematik formülün üzerinde olduğunu hatırlatırız” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’den yeniden ilk sıradan aday oldu.
Adı, Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen ve 2018 seçimlerinde liste başından aday olan Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, aynı ilden bu kez 4. sıradan aday gösterildi.
Bahçeli, Başkanlık Divanı ve Meclis yöneticilerinin tamamını seçilebilir yerlerden aday gösterdi.
5 milletvekili liste dışı kaldı.
MHP'nin milletvekili aday listesinde kimler var, hangi vekiller liste dışı kaldı?
MHP 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesi
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Siyasi partilerin bugün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmalarının ardından Kurul listeleri incelemeye başlayacak.
Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de bugün doluyor.
10 Nisan'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre seçmenlerden hayatını kaybetmiş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce işlenmesi tamamlanacak.
12 Nisan'da yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Siyasi partilerden, sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.
YSK milletvekili kesin aday listelerini, seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.
27 Nisan'da gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
Seçim takviminin Mayıs ayındaki önemli aşamaları
Siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün YSK'ya sunacak
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor.
Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erecek.
İYİ Parti, aday listesini saat 14.00'te YSK'ya sunacağını açıkladı.
CHP de listesini saat 15.00'te YSK'ya sunacağını duyurdu.
AKP'nin ise listesini 16.00'da sunması bekleniyor.
Günün tüm gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktaracağız.