DHA Copyright: DHA

Siyasi partilerin bugün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmalarının ardından Kurul listeleri incelemeye başlayacak.

Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de bugün doluyor.

10 Nisan'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre seçmenlerden hayatını kaybetmiş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce işlenmesi tamamlanacak.

12 Nisan'da yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Siyasi partilerden, sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.

YSK milletvekili kesin aday listelerini, seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilecek.

27 Nisan'da gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

Seçim takviminin Mayıs ayındaki önemli aşamaları