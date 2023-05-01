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Kılıçdaroğlu: Asgari ücretliden vergi almayacağız
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından 'Emekçiler' başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız" dedi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Kılıçdaroğlu: Asgari ücretliden vergi almayacağız
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından 'Emekçiler' başlıklı bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız" dedi.
Türkiye'de ekonomik eşitsizliğin arttığını ve orta sınıfın yok edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: