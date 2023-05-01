Kılıçdaroğlu: Asgari ücretliden vergi almayacağız

Quote Message: Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir; ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki; temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomi ekibiyle Türkiye’yi hızla krizden çıkaracağız. Üç; Türkiye'yi ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalından çıkartıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört; çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş; kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı; sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul’dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi; organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı; bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın"

Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir; ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki; temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomi ekibiyle Türkiye’yi hızla krizden çıkaracağız. Üç; Türkiye'yi ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalından çıkartıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört; çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş; kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı; sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul’dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi; organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı; bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın"