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Kılıçdaroğlu: Asgari ücretliden vergi almayacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından 'Emekçiler' başlıklı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız" dedi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Kılıçdaroğlu: Asgari ücretliden vergi almayacağız

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından 'Emekçiler' başlıklı bir video paylaştı.

    Kılıçdaroğlu, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız" dedi.

    Türkiye'de ekonomik eşitsizliğin arttığını ve orta sınıfın yok edildiğini savunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kılıçdaroğlu
    Copyright: Twitter
    Quote Message: Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim. Bunları nasıl yapacağım? Bir; ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki; temiz yönetimle halktan çalınanı halka iade edeceğiz ve akılcı, şampiyonlar ligi bir ekonomi ekibiyle Türkiye’yi hızla krizden çıkaracağız. Üç; Türkiye'yi ucuz işgücü-yüksek enflasyon sarmalından çıkartıp dünyayla rekabet eden bir ülke haline getirmek için dirençli yeni sanayi devrimi altyapısını kuracağız. Tüm teknoloji alanlarına yatırım yapacağız. Dört; çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş; kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Onlar gelir elde ettiğinde bu haneler hızla orta gelir grubuna dönüşecek. Altı; sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak İstanbul’dan Anadolu'ya ekonomik mobilite yaratacağız. Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Bu da ücretleri otomatik olarak yükseltmek demek. Yedi; organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Mesleki eğitimle gençlerimiz yeni beceriler kazanacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu aranan eleman sorunu giderilmiş olacak. Hepsi için planlarımız hazır. İlmek ilmek işledik her şeyi. O kadar hazırız ki, o kadar iyiyiz ki tek bir iş kaldı; bu beceriksizleri göndermek. Bir oy ya bir oy. Tek gereken o. Sevgiyle kalın"
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