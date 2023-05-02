Yurt dışı oy kullanımında, '2018'e kıyasla büyük artış' olduğu bildiriliyor

Getty Images Copyright: Getty Images Londra'da oy verenler Image caption: Londra'da oy verenler

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere katılımında, ilk beş gün göz önüne alındığında büyük artış olduğu kaydediliyor.

Habertürk gazetesi, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla oy kullanıldığını bildiriyor.

İngiltere’de 1 Mayıs resmi tatilini fırsat bilen binlerce kişi oy kullanmak için farklı kentlerde kuyruklara girdi.

Getty Images Copyright: Getty Images

Londra’da Pazartesi gün içinde, sırada bekleme süresinin 2 saate ulaştığı hatta bazı durumlarda aştığı ifade edildi.

Habertürk gazetesi, yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısının ilk beş günde 644 bin 972 olduğunu bildiriyor.

YSK verilerine dayanan habere göre,bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa sandık 4 kentte kuruldu.