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Yurt dışı oy kullanımında, '2018'e kıyasla büyük artış' olduğu bildiriliyor
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, seçimlere katılımında büyük artış olduğu kaydediliyor. Habertürk gazetesi, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla oy kullanıldığını bildiriyor. Gelişmeler canlı sayfamızda aktarıyoruz
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Salı gününün ilk saati içinde Malatya’da orta şiddette bir deprem oldu.
Merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem saat 00.35'de meydana geldi.
DHA, yaklaşık beş kilometre derinlikteki depremin kısa süreli endişe yarattığını bildiriyor.
Yurt dışı oy kullanımında, 2018'e kıyasla büyük artış olduğu bildiriliyor
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçimlere katılımında, ilk beş gün göz önüne alındığında büyük artış olduğu kaydediliyor.
Habertürk gazetesi, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla oy kullanıldığını bildiriyor.
İngiltere’de 1 Mayıs resmi tatilini fırsat bilen binlerce kişi oy kullanmak için farklı kentlerde kuyruklara girdi.
Londra’da Pazartesi gün içinde, sırada bekleme süresinin 2 saate ulaştığı hatta bazı durumlarda aştığı ifade edildi.
Habertürk gazetesi, yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısının ilk beş günde 644 bin 972 olduğunu bildiriyor.
YSK verilerine dayanan habere göre,bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.
Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere'de, bu yıl ilk defa sandık 4 kentte kuruldu.