Kılıçdaroğlu son mutfak konuşmasını Babacan’la yaptı, ekonomi kadrosunun birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi

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CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez yayınladığı mutfak videolarında yalnız değildi.Kılıçdaroğlu son mesajını, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte verdi. İki liderin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda verilen mesajlar Millet İttifakı’nın ekonomik vaatleri üzerineydi.

Yaklaşık 10 dakika uzunluğunda olan video, saatler içinde milyon izleme sayısına ulaştı.

‘Şampiyonlar ligi hazır’ başlığıyla paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, "Her şey bir ekip işi. Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz, kalıcı refahı da Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'de çağın sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız." mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu, Babacan için ise “Sayın Ali Babacan, yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi” dedi.

CHP lideri Ali Babacan’ın uluslararası finans çevrelerince güven duyulan bir isim olduğunu da savundu.

Kılıçdaroğlu, ekonomi kadrosunun da birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu ve “Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz” dedi.

Ali Babacan ise mesajında şunları söyledi: