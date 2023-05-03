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Kılıçdaroğlu son mutfak konuşmasını Babacan’la yaptı, ekonomi kadrosunun birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi

CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez yayınladığı mutfak videolarında yalnız değildi. Kılıçdaroğlu son mesajını, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte verdi. İki liderin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda verilen mesajlar Millet İttifakı'nın ekonomik vaatleri üzerineydi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Yüksek Seçim Kurulu: 2 Mayıs itibariyle 859 bin 514 kişi yurtdışında oy kullandı

    Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında kullanılan güncel oy sayılarını açıkladı.

    YSK'nın paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı.

  2. Kılıçdaroğlu son mutfak açıklamasını Babacan’la yaptı, ekonomi kadrosunun birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi

    Kılıçdaroğlu son mutfak açıklamasını Babacan’la yaptı
    Copyright: Twitter

    CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez yayınladığı mutfak videolarında yalnız değildi.Kılıçdaroğlu son mesajını, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte verdi. İki liderin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda verilen mesajlar Millet İttifakı’nın ekonomik vaatleri üzerineydi.

    Yaklaşık 10 dakika uzunluğunda olan video, saatler içinde milyon izleme sayısına ulaştı.

    ‘Şampiyonlar ligi hazır’ başlığıyla paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu, "Her şey bir ekip işi. Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz, kalıcı refahı da Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'de çağın sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız." mesajını verdi.

    Kılıçdaroğlu, Babacan için ise “Sayın Ali Babacan, yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi” dedi.

    CHP lideri Ali Babacan’ın uluslararası finans çevrelerince güven duyulan bir isim olduğunu da savundu.

    Kılıçdaroğlu, ekonomi kadrosunun da birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu ve “Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz” dedi.

    Ali Babacan ise mesajında şunları söyledi:

    Quote Message: Ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güven olmayınca asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Güvenin olup olmadığını da en önemli, Hazine’nin faiz ödemeleri ile ölçeriz. 'Bir ülkenin hazinesi çok büyük faiz ödüyorsa o ülkede artık güven ortamı sarsılmıştır. Bir ülkenin hazinesi daha az faiz ödemeye başladıysa o ülkede güven ortamı oluşmaktadır' deriz. Geçtiğimiz yıl, baktığımızda, 311 milyar liralık faiz ödemesi oldu Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin. Bu yılki bütçe için planlanan rakam da 560 milyar. Üzerine bir de 200 milyar kur farkı eklediğinizde neredeyse bu yıl için 765 milyar ödemeyi planlıyor şu anki hükümet. Bu para, tam bir milyon tane konutu yapıp bedava vatandaşlarımıza vermeye yetecek büyüklükte bir para. Bir milyon konuta yetecek bir faiz ödemesini geçen sene hükümet yaptı, bu sene de yapacağını bütçe ile beraber ilan etmiş oldu. Sadece rakamlar açısından bu örneği vermeyi önemli görüyorum"
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