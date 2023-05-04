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Saros Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz

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Canlı anlatım

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  1. Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

    AFAD depremin derinliğini 18.31 km olarak veriyor.

    DHA depremin Çanakkale çevresinde de hissedildiğini bildiriyor.

    Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Copyright: BBC
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