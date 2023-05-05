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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağını söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Meteorolojiden yağış ve hava sıcaklığı uyarısı

    yağış
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

    Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek

    Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

    Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

  2. Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    Copyright: @kilicdarogluk

    Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Kamu. Memurlar" başlığı ile paylaştığı videoda, "Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam" dedi.

    Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak."

    Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağı" sözünü yineledi, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı vaadini de tekrarladı.

    Quote Message: Sevgili memur kardeşlerim. Bay Kemal hayatının 27 buçuk yılını devlette geçirdi. Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal'dir...Polislerin çalışma saatleri günde 12-13 saati, ayda 240-250 saati buluyor. Polis intiharlarının arkasında yatan sebeplerden biri de bu. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı emanet ettiğimiz kıymetlilerimiz... 15 Mayıs'tan sonra 100 bin yeni güvenlik personeli atayacağız. Atama bekleyen 100 bin öğretmenimizi, öğrencileriyle buluşturacağız. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağız. Tüm öğretmenler kadrolu olacak. from Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı
    Kemal KılıçdaroğluMillet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı

  3. Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesi ‘sevinç gösterisi için’ sokağa çıkılmaması çağrısı

    CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi sevinç gösterisi için dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

    KRT televizyonu yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevinç gösterisi yapmasınlar. Herkes evinde otursun” mesajı verdi.

    Provokasyonlar olabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve ondan sonra YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak” dedi.

    Kılıçdaroğlu bir buçuk yıldır sandık güvenliği için çalışıldığını da söyledi ve "YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye güvenmiyoruz, Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız” şeklinde konuştu.

    Kılıçdaroğlu kurdukları sistemi de şöyle anlattı:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    Copyright: BBC
    Quote Message: Şu anda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, sandıkların yüzde 99,9'unda temsilci bulunduruyoruz. Var yani. Bu olay sadece temsilci görevlendirmekle değil, onlara tek tek gönüllü gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Onlar tek tek telefon ediyorlar. İl, ilçe başkanlarının bize gönderdikleri listelerde adı ve soyadı var. Soru şu; 'Siz hangi sandıkta görevlisiniz?' Doğru yanıt veriyorsa artı koyuyoruz; 'Tamam, bu biliyor, orada'. 'Hayır bilmiyorum' diyorsa eksi koyuyoruz ve değiştiriyoruz. Ayrıca bunların tamamı eğitildi. Bu konuda örgütleri iyi eğittik. Herkes görevinin başında olacak. Bu sadece CHP'nin. Bizim dışımızda beş parti daha var. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde bir ara Anadolu Ajansı ve YSK, verileri açıklamadı. Durdu. Tam yargının yüz karası bir olaydır bu. Bu YSK üyeleri yeniden seçildi ve onları yakından takip ediyoruz. Görevlerini yaparlarsa başımızın üzerinde yerleri var. Biz ve ittifakı oluşturan bütün partiler bu konuda hassasız"
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