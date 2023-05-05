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Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağını söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Meteorolojiden yağış ve hava sıcaklığı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşecek
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Kamu. Memurlar" başlığı ile paylaştığı videoda, "Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam" dedi.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak."
Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağı" sözünü yineledi, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı vaadini de tekrarladı.
Kılıçdaroğlu’ndan seçim gecesi ‘sevinç gösterisi için’ sokağa çıkılmaması çağrısı
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi sevinç gösterisi için dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.
KRT televizyonu yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sevinç gösterisi yapmasınlar. Herkes evinde otursun” mesajı verdi.
Provokasyonlar olabileceğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve ondan sonra YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak” dedi.
Kılıçdaroğlu bir buçuk yıldır sandık güvenliği için çalışıldığını da söyledi ve "YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye güvenmiyoruz, Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız” şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu kurdukları sistemi de şöyle anlattı: