Kılıçdaroğlu: En düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 13. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kamu. Memurlar" başlığı ile paylaştığı videoda, "Memurlar perişan edilmiştir. Açıkça söylemek gerekirse tarumar edilmiştir. Evleri barkları viranedir. Borca sürüklenmişlerdir. Ben bu haksızlığa seyirci kalamam" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında en düşük memur maaş asgari ücretin 2 buçuk katıydı. Şu anda bu oran 1.4'lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2 buçuk katına çıkaracağım. Yani bugünün tutarlarıyla söyleyecek olursam, en düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak."

Kılıçdaroğlu, "Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen gibi ayrımları ortadan kaldıracağı" sözünü yineledi, tüm öğretmenlerin kadrolu olacağı vaadini de tekrarladı.