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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührünün bazı pusulalarda kağıdın ön yüzünde de görülmesine ilişkin başvuruları karara bağladı.

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) başlayarak bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ya iletti.

YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölümüne yansıyan söz konusu pusulaların geçerli olacağını bildirdi.

Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41. maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir" denildi.

Quote Message: Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." from 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 98. maddesi Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 98. maddesi

YSK'nın kararında yer verilen aynı kanunun 101. maddesi ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge'nin, "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 41. maddesinde ise "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, sayım açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz" hükmü yer alıyor.

İstanbul 3. Bölge'de bazı oy pusulalarına vurulması gereken mühürlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin olduğu yere denk gelecek şekilde vurulduğu görülmüştü.

Giresun'da da 100 pusulaya Sandık Kurulu tarafından vurulan mühürlerin Erdoğan'ın isminin olduğu yere gelecek şekilde vurulduğu tespit edilmişti.

Pusulanın arkasına basılan mühürler, önde iz çıkarıyor ve verilen oyun geçersiz olma riskini doğuruyor.