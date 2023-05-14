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Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek
Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili genel seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçimler için 81 ilde 191 bin 910 sandık kuruldu. Seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 845. Yurt içinde ilk kez oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek. Seçimlerle ilgili tüm gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda oy sayımı için son hazırlıklar yapılıyor
Esra Yalçınalp
BBC Türkçe
Ankara Söğütözü’nde bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda gün boyunca sandık kurulları kayıt işlemleri devam etti.
Asil üye olan sandık görevlilerinden yeterli sayıda bulunmaması halinde sandık kuruluna girecek kişiler yedek üye olarak yazılarak son işlemlerini tamamlıyorlar.
Oy verme işleminin 17:00’de tamamlanmasının ardından oylar 1403 sandıkta sayılmaya başlayacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 9 Mayıs akşamı itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 817 bin 10 olduğunu açıklamış, bu oylar Ankara'ya götürülmüştü.
Gümrük kapılarında da oy verme işlemi 17:00’de sona erecek.
CHP'li Salıcı: Urfa'da blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi darp edildi
CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter hesabından, Urfa'nın Akçakale ilçesine bağlı bir mezrada blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisinin üstüne kaynar su döküldüğü ve darp edildiğine dair bir mesaj paylaştı.
YSK, Erdoğan resminin arkasına mühür basılan pusulaların geçerli olduğuna hükmetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührünün bazı pusulalarda kağıdın ön yüzünde de görülmesine ilişkin başvuruları karara bağladı.
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) başlayarak bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ya iletti.
YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölümüne yansıyan söz konusu pusulaların geçerli olacağını bildirdi.
Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41. maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir" denildi.
YSK'nın kararında yer verilen aynı kanunun 101. maddesi ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge'nin, "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 41. maddesinde ise "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, sayım açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar, işi durdurmaz" hükmü yer alıyor.
İstanbul 3. Bölge'de bazı oy pusulalarına vurulması gereken mühürlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin olduğu yere denk gelecek şekilde vurulduğu görülmüştü.
Giresun'da da 100 pusulaya Sandık Kurulu tarafından vurulan mühürlerin Erdoğan'ın isminin olduğu yere gelecek şekilde vurulduğu tespit edilmişti.
Pusulanın arkasına basılan mühürler, önde iz çıkarıyor ve verilen oyun geçersiz olma riskini doğuruyor.
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını Ankara'da takip edecek
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullandıktan sonra seçimleri takip etmek için Ankara'ya gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da partisinin genel merkezine gitti.
Siyasi liderler oy kullandı
Cumhurbaşkanı adayları kimler?
İstanbul Barosu'ndan saat 17.00 itibarıyla oyunu kullanamayanların durumuyla ilgili açıklama
"Sandık Kurulu Başkanı saat 17. 00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarı ile kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz."
Türkiye Barolar Birliği de Seçim Güvenliği Merkezi’nde "Yurttaşlarımızdan ve müşahitlerden gelen yoğun başvurulara, seçim Hukuku konusunda uzman meslektaşlarımız, Birlik Başkanımızın da katılımıyla hukuki destek veriyor" diye açıklama yaptı.
Şanlıurfa'da Erdoğan'a 'toplu oy' görüntüleri: CHP, Harran İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu
Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, bir kişi seri şekilde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy basarken görüldü.
Şanlıurfa'da kaydedildiği belirtilen görüntülerdeki pusulaların resmi pusulalar olup olmadığı henüz bilinmiyor.
CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır” dedi.
HDP YSK Temsilcisi Tiryaki: Şanlıurfa'da açık oy kullandırıldığını tespit ettik, Gaziantep'te 4 binden fazla kişi Vatan Partisi’nden sandık görevlisi olarak bildirilmiş
Fundanur Öztürk
BBC Türkçe
HDP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, Seçim Takip Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenlendi.
Mehmet Rüştü Tiryaki, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çinhisar Mahallesi’nde, Çinhisar İlkokulu’nda açık oy kullandırıldığını tespit ettiklerini söyledi.
Tiryaki, Gaziantep'te 4 bin 83 kişinin bilgileri dışında Vatan Partisi’nden sandık görevlisi olarak bildirildiğini ve bu nedenle kendi sandıklarında oy kullanamadıklarını açıkladı, "Genellikle yaşlı kişiler rızaları dışında sandık görevlisi olarak atanmış" dedi.
HDP YSK Temsilcisi'ne göre bu, bölgede seçim sonucu etkileyebilecek bir rakam.
Tiryaki ayrıca “Yine Giresun’da Erdoğan pusulalarına önceden mühür vurulduğu iddia ediliyor” diye konuştu.
HDP Genel Merkezi'nde BBC Türkçe’ye konuşan HDP Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Yeşil Sol Parti (YSP) Ankara 1. Bölge Adayı Emirali Türkmen, “Tüm seçim usulsüzlüklerine karşı hazırlıklıyız. Çok yoğun bir katılım var, bir devir kapanıyor” dedi.
Emirali Türkmen, Ankara’da henüz bir usulsüzlüğün rapor edilmediğini söyledi.
Türkmen, Gaziantep’te yaşanan sandık görevlisi ihlalinin başka bir kentte görülmediğini belirtti.
Tiryaki’nin seçim güvenliğine ilişkin basın açıklamalarının gün boyu periyodik olarak devam edeceği açıklandı.
HDP Genel Merkezi de eşi başkanların binaya gelmesiyle yavaş yavaş haraketlenmeye başladı.
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek
Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili genel seçiminde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Gümrüklerde oy verme işlemleri de aynı saatte bitecek.
Seçimler için 81 ilde, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 910 sandık kuruldu.
Seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 845. Yurt içinde ilk kez oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672.
Seçimde cumhurbaşkanı oy pusulasındaki aday sayısı 4, parti sayısı 24, bağımsız milletvekili adayı sayısı ise 151.
Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, adaylıkan çekildiğini açıkladı ancak pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam ediyor.
Partilerden bazıları, seçime dört ittifak halinde girecek. Bu ittifaklar oy pusulasındaki sıralarına göre:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta yayımlanan Seçim Güvenliği Genelgesi'nin uygulandığını, ülke çapında 601 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını söyledi.
Deprem bölgesiyle ilgili oy kullanmada herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Soylu, deprem bölgesinde 1108 alanda seçim konteyneri kurulduğunu belirterek "Sabah itibarıyla seçim konteynerleri içinde oy verme işlemi sorunsuz devam etmektedir" dedi.
Saat 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması yasak.
Saat 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.
21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Oy kullanmaya giderken dikkat etmeniz gerekenleri buradan okuyabilirsiniz.
YSK’nın yasağı kaldırmasıyla birlikte güncel sonuçları ise bu sayfamızdan takip edebilirsiniz.