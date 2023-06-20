CHP’nin asgari ücret önerisi 15 bin TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hasan Efe Uyar, Twitter’dan yaptığı açıklamada parti olarak asgari ücret önerilerinin 15 bin TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücrete Temmuz ayından itibaren ödenecek ara zammın görüşülmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplandı.

8.506 TL olan mevcut asgari ücretin yeni dönemde ne kadar olacağının Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Perşembe gününden önce rakamın belirlenebileceğini söyledi.