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Ankara İstanbul TEM otoyolu trafiğe açıldı

Karadeniz bölgesinde Pazar gününden itibaren etkili olan sağanak yağış özellikle bölgenin batısında heyelanlara ve sellere neden oldu. Kapanan Ankara - İstanbul otoyolu yaklaşık 24 saat sonra ulaşıma açıldı. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Canlı anlatım

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  1. Ankara İstanbul TEM otoyolu trafiğe açıldı

    10 Temmuz öğle saatlerindeki çalışmalar
    Copyright: Getty Images
    Image caption: 10 Temmuz öğle saatlerindeki çalışmalar

    Karadeniz bölgesinde Pazar gününden itibaren etkili olan sağanak yağış özellikle bölgenin batısında heyelanlara ve sellere neden oldu. Kapanan Ankara - İstanbul otoyolu yaklaşık 24 saat sonra ulaşıma açıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan sebebiyle kapanan İstanbul istikametinin tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

    Otoyol uzun bir süre önlem amacıyla çift yönlü olarak kapatılmıştı.

    İki gün süren yağışlar özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın ve Ordu ve Giresun'da etkili oldu.

    Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak nedeniyle su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı.

  2. Post update

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