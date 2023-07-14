Yargıtay'ın tahliye talebini reddettiği TİP vekili Can Atalay: ‘Bugüne kadar susanlar artık konuşmalı’

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Yargıtay, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddetti.

Twitter hesabından Yargıtay’ın ret kararına ilişkin mesaj veren Can Atalay, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerine çağrı yaptı ve “Madem şimdilik ben oraya gelemiyorum, o zaman yemin etmek için heyetinizi buraya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Atalay, “Gezi’den suç çıkaramazsınız. Artık; bugüne kadar susanlar, yarım ağız konuşanlar, konuşuyormuş gibi yapanlar konuşmalı." dedi.

TİP Vekili Atalay çağrısına şöyle devam ediyor:

"Bu hukuksuzluğu, hukuk devletine beton dökme girişimini kendi meselesi görenler ve görmesi gerekenler konuşmalı. ‘Biz memleketi sokakta bulmadık, olmadık komplo teorilerine boyun eğmeyeceğiz’ diyenler konuşmalı. Sadece benim için değil, ağır ceza tehditlerine rağmen Gezi’yi savunmaktan bir adım bile geri durmayanlar için konuşmalı. Zulme uğrayan herkes için herkes konuşmalı. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Baki ilk selam.”

Atalay’ın durumunu BBC Türkçe’ye yorumlayan Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise Atalay’ın hukuken hemen serbest bırakılması gerektiğini savunurken geçmişte Mustafa Balbay, Sebahat Tuncel ve Leyla Güven’le ilgili verilen kararları hatırlatmıştı.

Atalay ile birlikte Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi Gezi Davası’nda 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.