En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi

En iyi film Oscarı'nın yanlışlıkla La La Land'e verilmesi sosyal medyanın ilk gündem maddelerinden biri. En iyi film Oscarı'nı kazanan ismin yer aldığı kartla ilgili birçok fotomontaj dolaşırken Twitter'ın da en önemli gündem maddesi Oscar Ödülleri'ndeki hata.

Steve Harvey'nin 2015 yılında Kainat Güzeli'nin ismini yanlış açıklaması ile Oscarlar'daki hata arasında benzerlik kuruluyor.

Bu gerçekten oldu mu?

Hayatta olmak için inanılmaz bir zaman.

Ne olduğuna gerçekten inanamıyorum. Bu çılgıncaydı!

Yaptığın şeye bayıldım Jimmy!

Warren Beatty 'En iyi kadın oyuncu' yazan zarfı açıyor gibi gözüküyor. Bir şekilde yanlış zarf verilmiş olmalı. Off...