Yanlışlıkla açıklandı

En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl düzenlenen 89'uncusunu ünlü komedyen Jimmy Kimmel sundu.
  2. Gecenin skandalı müzikal bir yapım olan La La Land'e (Aşıklar Şehri) yanlışlıkla en iyi film Oscarı'nın verilmesi oldu.
  3. Warren Beatty'nin en iyi film Oscarı'nı kazananı yanlış açıklamasının ardından ödülün asıl sahibinin Moonlight olduğu anlaşıldı.
  4. Ödül törenine ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yapılan espriler ve protestolar damga vurdu.
  5. En iyi erkek oyuncu Oscarı'nı Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) filmi ile Casey Affleck kazandı.
  6. En iyi kadın oyuncu kategorisinde 20 defa aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu olan Meryl Streep tekrar ödülü kazanamadı. Emma Stone ödülü kucaklayan isim oldu.

Canlı anlatım

time_stated_uk

Oscar gecesi, Hollywoodvari bir sonla bitti

Oscar ödül törenlerinin 89 yıllık tarihinde yaşanan ilginç bir skandal ile gece sona erdi. Biz de Oscarlar'daki gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik. Okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı anlatım sayfamızda buluşmak üzere, hoşçakalın.

Oscarlar
AFP

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Sosyal medya Oscar skandalını konuşuyor

En iyi film Oscarı'nın yanlışlıkla La La Land'e verilmesi sosyal medyanın ilk gündem maddelerinden biri. En iyi film Oscarı'nı kazanan ismin yer aldığı kartla ilgili birçok fotomontaj dolaşırken Twitter'ın da en önemli gündem maddesi Oscar Ödülleri'ndeki hata.

Live look at Steve Harvey #Oscars

Ashley Alexiss

AshAlexiss

Live look at Steve Harvey #Oscars

Steve Harvey'nin 2015 yılında Kainat Güzeli'nin ismini yanlış açıklaması ile Oscarlar'daki hata arasında benzerlik kuruluyor.

Did that really happen!? #Oscars

billboard

billboard

Did that really happen!? #Oscars

Bu gerçekten oldu mu?

What a time to be alive. #Oscars

billboard

billboard

What a time to be alive. #Oscars

Hayatta olmak için inanılmaz bir zaman.

I can't believe that just happened. That was insane!

Lauren Morgan

morglaur

I can't believe that just happened. That was insane!

Ne olduğuna gerçekten inanamıyorum. Bu çılgıncaydı!

Loved what you did Jimmy!

Billy Crystal

BillyCrystal

Loved what you did Jimmy!

Yaptığın şeye bayıldım Jimmy!

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says 'Actress in a Leading Role'. He must have been handed the w… twitter.com/i/web/status/8…

Neil Patrick Harris

ActuallyNPH

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says 'Actress in a Leading Role'. He must have been handed the w… twitter.com/i/web/status/8…

Warren Beatty 'En iyi kadın oyuncu' yazan zarfı açıyor gibi gözüküyor. Bir şekilde yanlış zarf verilmiş olmalı. Off...

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Warren Beatty en iyi filmi yanlış açıkladı: Bu bir şaka değil!

En iyi film Oscarı'nın kazananını açıklamak için sahneye çıkan Warren Beatty, ilk başta La La Land filminin ismini açıkladı.

Bunun üzerine Oscar oylama sistemini yöneten PricewaterhouseCoopers şirketinden iki kişi Brian Cullinan ve Martha Ruiz sahneye fırladı. 

Ödülü almak için sahneye çıkan La La Land filminin yapımcısı Jordan Horowitz, sonucun yer aldığı kartta yazan film isminin Ay Işığı (Moonlight) olduğunu söyledi.

Bunun üzerine uzun bir süre seyirciler bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak daha sonra Jordan Horowitz ve Warren Beatty bunun bir şaka olmadığını anlatmak zorunda kaldı.

Warren Beatty ise yaptığı hatayı sahneye beraber çıktığı Faye Dunaway'e atıfta bulunarak, "Zarfı açtım ve orada Emma Stone, La La Land yazıyordu; bu yüzden Faye sana bu kadar uzun bir süre baktım, şaka yapmaya çalışmıyordum" diyerek açıkladı.

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel ise Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.

Kimmel töreni, "Bu geceyi bir şekilde berbat edeceğimi biliyordum" diyerek kapadı.

Warren Beatty
AFP
Jimmy Kimmel ise Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.
Reuters
Jimmy Kimmel Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.
Filmin yanlış açıklanmasının ardından kazara kazanan olarak açıklanan La La Land ve asıl kazanan Moonlight filminin ekipleri bir aradaydı.
AFP
Filmin yanlış açıklanmasının ardından kazara kazanan olarak açıklanan La La Land ve asıl kazanan Moonlight filminin ekipleri bir arada sahnede yer aldı.
Faye Dunaway, left, and Warren Beatty
AP
Faye Dunaway ve Warren Beatty en iyi film Oscarı'nın kazananını açıklamak için sahneye çıktı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi film Oscarı'nın asıl kazananı Moonlight oldu!

Oscar gecesinde büyük hata! En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazananının Moonlight olduğu açıklandı.

Moonlight
Moonlight

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi film Oscarı'nı La La Land kazandı

En iyi film Oscarı'nı La La Land (Aşıklar Şehri) kazandı.

En iyi film Oscarı'nı La La Land (Aşıklar Şehri) kazandı.
La La Land

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Emma Stone en iyi kadın oyuncu Oscarı'nı kazandı

En iyi kadın oyuncu Oscarı La La Land filminde oynayan Emma Stone'un oldu.  

Emma Stone
Reuters

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi erkek oyuncu Oscarı Casey Affleck'in

En iyi erkek oyuncu Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) filmi ile Casey Affleck'in oldu.

Casey Affleck
Reuters
Casey Affleck

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu

En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu. 

Böylece film beşinci Oscarı'nı aldı.

Chazelle ise bu ödülü kucaklayan en genç isim oldu.

Damien Chazelle
AFP
Damien Chazelle

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Ay Işığı en iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı aldı

En iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı Ay Işığı (Moonlight) filmi kucakladı.

Moonlight
Moonlight

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında filmine

En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filmi ile Kenneth Lonergan'a gitti.

Manchester by the Sea
Manchester by the Sea

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

La La Land iki müzik ödülünü de aldı

En iyi özgün film müziği ile en iyi şarkı Oscarı La La Land'in (Aşıklar Şehri) oldu.

Böylece film toplamda şimdiye kadar dört Oscarı kucakladı.

La La Land
La La Land

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

La La Land (Aşıklar Şehri) ikinci ödülünü aldı

La La Land (Aşıklar Şehri) gecenin ikinci ödülü olan en iyi sinematografi Oscarı'nı da kucakladı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

İzleyicilere gökten şeker yağdı

Tören sırasında acıkırlarsa diye yemeleri için katılımcılara gökten şeker yağdı.
Reuters
Tören sırasında acıkırlarsa diye yemeleri için katılımcılara gökten şeker yağdı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Kimmel Trump'a tweet attı

Oscar Ödül Töreni'ne katılmasa da gecenin en çok konuşulan ismi olan ABD Başkanı Donald Trump'a sunucu Jimmy Kimmel canlı yayında tweet attı: "Hey, Trump nasılsın?"

Kimmel tören başladığından beri Trump'ın tweet atmamasından ötürü endişe duyduğunu söyledi.

Hey @realDonaldTrump u up?

Jimmy Kimmel

jimmykimmel

Hey @realDonaldTrump u up?

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Beyaz Baretliler en iyi kısa belgesel Oscarı'nı kazandı

En iyi kısa belgesel Oscarı Beyaz Baretliler'in (The White Helmets) oldu.

Belgeselin kameramanlarından  Khaled Khatib'in Los Angeles'a ödül töreni için uçmasına izin verilmemişti.

Suriye Sivil Savunma gönüllülerinin hikayesini anlatan "Beyaz Baretliler" kısa belgeseli İngiltere yapımı ve 40 dakika.

White Helmets
White Helmets

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi kurgu Oscarı Savaş Vadisi'nin

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filmi en iyi kurgu ödülünü kazandı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Ellen DeGeneres'den Farhadi'ye destek

Ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, Satıcı filmiyle yabancı dilde en iyi film Oscarı'nı kazanan Asghar Farhadi'ye destek tweeti attı: "Farhadi Oscar'ı almayı önemli bir noktaya parmak basmak için kaçırdı. Ve ben de O'nu destekliyorum."

Asghar Farhadi missed accepting an Oscar to make an important point. And I support him. #Oscars

Ellen DeGeneres

TheEllenShow

Asghar Farhadi missed accepting an Oscar to make an important point. And I support him. #Oscars

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun

En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun (The Jungle Book) oldu.

    Article share tools

    • Paylaş
      Read more about sharing BBC content externally

    Kırmızı Halı'nın göz kamaştıranları

    Oscar Ödül Töreni'nin en çok merakla beklenen anlarından biri de ünlülerin Kırmızı Halı geçişi. Bu yılın en çok göz kamaştıran isimlerine göz atalım.

    Halle Berry
    AFP
    Halle Berry
    Nicole Kidman ve eşi Keith Urban
    AFP
    Nicole Kidman ve eşi Keith Urban
    Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel
    Reuters
    Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel
    Viola Davis
    Getty Images
    Viola Davis
    Emma Stone
    Reuters
    Emma Stone
    Alicia Vikander
    Getty Images
    Alicia Vikander
    Kirsten Dunst
    Reuters
    Kirsten Dunst
    Ryan Gosling
    Getty Images
    Ryan Gosling
    Scarlett Johansson
    Reuters
    Scarlett Johansson
    Mel Gibson ve kız arkadaşı Rosalind Ross
    Reuters
    Mel Gibson ve kız arkadaşı Rosalind Ross

    Article share tools

    • Paylaş
      Read more about sharing BBC content externally

    La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü aldı

    La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü en iyi prodüksiyon tasarımı Oscarıyla aldı.

    La La Land
    Dale Robinette

    Article share tools

    • Paylaş
      Read more about sharing BBC content externally

    Animasyon Oscarları verildi

    En iyi kısa animasyon ödülü Piper'ın olurken en iyi animasyon ödülü Zootopia'nın oldu.

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      'Trump'ın vize yasağı insanlık dışı'

      Yabancı dilde en iyi film Oscarı İran'a

      Yabancı dilde en iyi film Oscarı İranlı yapım Satıcı'nın (The Salesman) oldu. Filmin yönetmeni Asghar Farhadi, Trump'ın İranlıları da içeren göçmen yasağına karşı çıktığı için töreni boykot edeceğini açıklamıştı.

      Törene katılmayan Farhadi'nin açıklaması okundu: "Burada olmamamın sebebi ülkemin insanlarına duyduğum saygıdan kaynaklanıyor.

      Farhadi aynı zamanda Trump'ın vize yasağının insanlık dışı olduğunu söyledi.

      Farhadi ödülü ikinci defa kazandı.

      Farhadi'nin filmi Salesman, Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yayınlandı. Farhadi, gösterime canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.

      Farhadi'nin filmi Salesman, Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yayınlandı. Farhadi, gösterime canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.
      Reuters

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Viola Davis'in

      En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Fences filmiyle Viola Davis'in oldu. Duygusal bir konuşma yapan Davis, oyuncu arkadaşı Denzel Washington'a selam gönderdi. İzleyicileri etkileyen konuşmasında Davis, ölen insanların hayatlarını anlatmanın önemini vurgulayarak "Biz sanatçılar, bir hayatı yaşamanın ne demek olduğunu kutlayacak tek mesleğe sahibiz" dedi.

      Viola Davis
      Getty Images
      Viola Davis

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Ses Oscarları da sahiplerini buldu

      Ses kurgusu ödülünü Geliş (Arrival) filmi alırken en iyi ses miksajı Oscarı Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filminin oldu.

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      En iyi belgesel Oscarı: 'OJ: Made in America'

      En iyi belgesel Oscarı'nı 'OJ: Made in America' kucakladı. Oscar'ı alan oyunculardan Ezra Edelman ödülü polis şiddetinin kurbanlarına adadı.

      OJ: Made in America
      Reuters
      OJ: Made in America oyuncuları

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Kimmel bu sefer Trump'ın basın polikasını hedef aldı

      Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel, Trump'ın basın brifingine bazı basın kuruluşlarının alınmasına izin vermemesine de atıfta bulundu: "CNN, New York Times ya da içinde 'times' geçen herhangi bir kurum varsa lütfen binayı terk etsin."

      Kimmel
      AP

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Makyaj ve kostüm ödülleri verildi

      En iyi makyaj ve saç ödülünü Gerçek Kötüler 'Suicide Squad' filmiyle Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini ve Christopher Nelson aldı. Oscar sahipleri bu ödülü göçmenler için aldıklarını duyurdu.

      Kostüm tasarımı ödülünü ise Fantastik Canavarlar 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' filmiyle Colleen Atwood aldı.

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      'Töreni bizden nefret eden 200 ülke izliyor'

      Oscarlar’ın sunucusu komedyen Jimmy Kimmel, Trump’ın göçmenler aleyhine aldığı karara atıfta bulunarak, “Ödül törenini bizden nefret eden 200 ülke izliyor” dedi.

      Kimmel ayrıca, “Başkan Trump size teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl Oscarlar’ın ırkçı olduğunu hatırlıyor musunuz?” dedi.

      Ünlü komedyen izleyiciler arasında bulunan Meryl Streep’i işaret ederek, Trump’ın kendisine ‘fazla abartılıyor’ demesini hatırlattı ve “İlham vermeyen ve abartılan rollerin için teşekkürler” diyerek seyircinin gülmesini sağladı.

      Jimmy Kimmel
      AP

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını Mahershala Ali aldı

      En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Ay Işığı (Moonlight) filmiyle Mahershala Ali aldı.

      Mahershala Ali
      AP

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Tören Justin Timberlake'in show'uyla başladı

      Oscar Ödül Töreni'nin açılışını 'Can't Stop The Feeling' şarkısıyla Justin Timberlake yaptı.

      Justin Timberlake
      Reuters

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Trump protesto edilecek mi?

      Bu yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nin ABD Başkanı Donald Trump aleyhine protestolara sahne olması bekleniyor. Gecenin başında kimden Trump aleyhine bir konuşmanın gelebileceğini görmek için haberimize tıklayabilirsiniz.  2017 Oscar Ödül Töreni: Kimler 'politikleşecek'?

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally

      Oscar Ödül Töreni başlıyor

      Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ndeki gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

      Bizi Twitter üzerinden  @bbcturkce ; Facebook üzerinden ise  www.facebook.com/bbcturkceservisi adreslerinden takip edebilirsiniz.

      Article share tools

      • Paylaş
        Read more about sharing BBC content externally
      Yukarı dön