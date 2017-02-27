En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi

Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl düzenlenen 89'uncusunu ünlü komedyen Jimmy Kimmel sundu.
Gecenin skandalı müzikal bir yapım olan La La Land'e (Aşıklar Şehri) yanlışlıkla en iyi film Oscarı'nın verilmesi oldu.
Warren Beatty'nin en iyi film Oscarı'nı kazananı yanlış açıklamasının ardından ödülün asıl sahibinin Moonlight olduğu anlaşıldı.
Ödül törenine ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yapılan espriler ve protestolar damga vurdu.
En iyi erkek oyuncu Oscarı'nı Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) filmi ile Casey Affleck kazandı.
En iyi kadın oyuncu kategorisinde 20 defa aday olarak Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu olan Meryl Streep tekrar ödülü kazanamadı. Emma Stone ödülü kucaklayan isim oldu.
Canlı anlatım
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Oscar gecesi, Hollywoodvari bir sonla bitti
Oscar ödül törenlerinin 89 yıllık tarihinde yaşanan ilginç bir skandal ile gece sona erdi. Biz de Oscarlar'daki gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik. Okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı anlatım sayfamızda buluşmak üzere, hoşçakalın.
Sosyal medya Oscar skandalını konuşuyor
En iyi film Oscarı'nın yanlışlıkla La La Land'e verilmesi sosyal medyanın ilk gündem maddelerinden biri. En iyi film Oscarı'nı kazanan ismin yer aldığı kartla ilgili birçok fotomontaj dolaşırken Twitter'ın da en önemli gündem maddesi Oscar Ödülleri'ndeki hata.
Warren Beatty seems to be opening an envelope that says 'Actress in a Leading Role'. He must have been handed the w…
twitter.com/i/web/status/8…
Warren Beatty 'En iyi kadın oyuncu' yazan zarfı açıyor gibi gözüküyor. Bir şekilde yanlış zarf verilmiş olmalı. Off...
Warren Beatty en iyi filmi yanlış açıkladı: Bu bir şaka değil!
En iyi film Oscarı'nın kazananını açıklamak için sahneye çıkan Warren Beatty, ilk başta La La Land filminin ismini açıkladı.
Bunun üzerine Oscar oylama sistemini yöneten PricewaterhouseCoopers şirketinden iki kişi Brian Cullinan ve Martha Ruiz sahneye fırladı.
Ödülü almak için sahneye çıkan La La Land filminin yapımcısı Jordan Horowitz, sonucun yer aldığı kartta yazan film isminin Ay Işığı (Moonlight) olduğunu söyledi.
Bunun üzerine uzun bir süre seyirciler bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak daha sonra Jordan Horowitz ve Warren Beatty bunun bir şaka olmadığını anlatmak zorunda kaldı.
Warren Beatty ise yaptığı hatayı sahneye beraber çıktığı Faye Dunaway'e atıfta bulunarak, "Zarfı açtım ve orada Emma Stone, La La Land yazıyordu; bu yüzden Faye sana bu kadar uzun bir süre baktım, şaka yapmaya çalışmıyordum" diyerek açıkladı.
Törenin sunucusu Jimmy Kimmel ise Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.
Kimmel töreni, "Bu geceyi bir şekilde berbat edeceğimi biliyordum" diyerek kapadı.
En iyi film Oscarı'nın asıl kazananı Moonlight oldu!
Oscar gecesinde büyük hata! En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazananının Moonlight olduğu açıklandı.
En iyi film Oscarı'nı La La Land kazandı
En iyi film Oscarı'nı La La Land (Aşıklar Şehri) kazandı.
Emma Stone en iyi kadın oyuncu Oscarı'nı kazandı
En iyi kadın oyuncu Oscarı La La Land filminde oynayan Emma Stone'un oldu.
En iyi erkek oyuncu Oscarı Casey Affleck'in
En iyi erkek oyuncu Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) filmi ile Casey Affleck'in oldu.
En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu
En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu.
Böylece film beşinci Oscarı'nı aldı.
Chazelle ise bu ödülü kucaklayan en genç isim oldu.
Ay Işığı en iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı aldı
En iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı Ay Işığı (Moonlight) filmi kucakladı.
En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında filmine
En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filmi ile Kenneth Lonergan'a gitti.
La La Land iki müzik ödülünü de aldı
En iyi özgün film müziği ile en iyi şarkı Oscarı La La Land'in (Aşıklar Şehri) oldu.
Böylece film toplamda şimdiye kadar dört Oscarı kucakladı.
La La Land (Aşıklar Şehri) ikinci ödülünü aldı
La La Land (Aşıklar Şehri) gecenin ikinci ödülü olan en iyi sinematografi Oscarı'nı da kucakladı.
İzleyicilere gökten şeker yağdı
Kimmel Trump'a tweet attı
Oscar Ödül Töreni'ne katılmasa da gecenin en çok konuşulan ismi olan ABD Başkanı Donald Trump'a sunucu Jimmy Kimmel canlı yayında tweet attı: "Hey, Trump nasılsın?"
Kimmel tören başladığından beri Trump'ın tweet atmamasından ötürü endişe duyduğunu söyledi.
Suriye Sivil Savunma gönüllülerinin hikayesini anlatan "Beyaz Baretliler" kısa belgeseli İngiltere yapımı ve 40 dakika.
En iyi kurgu Oscarı Savaş Vadisi'nin
Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filmi en iyi kurgu ödülünü kazandı.
Ellen DeGeneres'den Farhadi'ye destek
Ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, Satıcı filmiyle yabancı dilde en iyi film Oscarı'nı kazanan Asghar Farhadi'ye destek tweeti attı: "Farhadi Oscar'ı almayı önemli bir noktaya parmak basmak için kaçırdı. Ve ben de O'nu destekliyorum."
Asghar Farhadi missed accepting an Oscar to make an important point. And I support him. #Oscars
En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun
En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun (The Jungle Book) oldu.
Kırmızı Halı'nın göz kamaştıranları
Oscar Ödül Töreni'nin en çok merakla beklenen anlarından biri de ünlülerin Kırmızı Halı geçişi. Bu yılın en çok göz kamaştıran isimlerine göz atalım.
La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü aldı
La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü en iyi prodüksiyon tasarımı Oscarıyla aldı.
Animasyon Oscarları verildi
En iyi kısa animasyon ödülü Piper'ın olurken en iyi animasyon ödülü Zootopia'nın oldu.
'Trump'ın vize yasağı insanlık dışı'
Yabancı dilde en iyi film Oscarı İran'a
Yabancı dilde en iyi film Oscarı İranlı yapım Satıcı'nın (The Salesman) oldu. Filmin yönetmeni Asghar Farhadi, Trump'ın İranlıları da içeren göçmen yasağına karşı çıktığı için töreni boykot edeceğini açıklamıştı.
Farhadi aynı zamanda Trump'ın vize yasağının insanlık dışı olduğunu söyledi.
Farhadi ödülü ikinci defa kazandı.
Farhadi'nin filmi Salesman, Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yayınlandı. Farhadi, gösterime canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.
En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Viola Davis'in
En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Fences filmiyle Viola Davis'in oldu. Duygusal bir konuşma yapan Davis, oyuncu arkadaşı Denzel Washington'a selam gönderdi. İzleyicileri etkileyen konuşmasında Davis, ölen insanların hayatlarını anlatmanın önemini vurgulayarak "Biz sanatçılar, bir hayatı yaşamanın ne demek olduğunu kutlayacak tek mesleğe sahibiz" dedi.
Ses Oscarları da sahiplerini buldu
Ses kurgusu ödülünü Geliş (Arrival) filmi alırken en iyi ses miksajı Oscarı Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filminin oldu.
En iyi belgesel Oscarı: 'OJ: Made in America'
En iyi belgesel Oscarı'nı 'OJ: Made in America' kucakladı. Oscar'ı alan oyunculardan Ezra Edelman ödülü polis şiddetinin kurbanlarına adadı.
Kimmel bu sefer Trump'ın basın polikasını hedef aldı
Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel, Trump'ın basın brifingine bazı basın kuruluşlarının alınmasına izin vermemesine de atıfta bulundu: "CNN, New York Times ya da içinde 'times' geçen herhangi bir kurum varsa lütfen binayı terk etsin."
Makyaj ve kostüm ödülleri verildi
En iyi makyaj ve saç ödülünü Gerçek Kötüler 'Suicide Squad' filmiyle Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini ve Christopher Nelson aldı. Oscar sahipleri bu ödülü göçmenler için aldıklarını duyurdu.
Kostüm tasarımı ödülünü ise Fantastik Canavarlar 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' filmiyle Colleen Atwood aldı.
'Töreni bizden nefret eden 200 ülke izliyor'
Oscarlar’ın sunucusu
komedyen Jimmy Kimmel, Trump’ın göçmenler aleyhine aldığı karara atıfta
bulunarak, “Ödül törenini bizden nefret eden 200 ülke izliyor” dedi.
Kimmel ayrıca, “Başkan
Trump size teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl Oscarlar’ın ırkçı olduğunu
hatırlıyor musunuz?” dedi.
Ünlü komedyen
izleyiciler arasında bulunan Meryl Streep’i işaret ederek,
Trump’ın kendisine ‘fazla abartılıyor’ demesini hatırlattı ve “İlham vermeyen
ve abartılan rollerin için teşekkürler” diyerek seyircinin gülmesini sağladı.
En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını Mahershala Ali aldı
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Ay Işığı (Moonlight) filmiyle Mahershala Ali aldı.
Tören Justin Timberlake'in show'uyla başladı
Oscar Ödül Töreni'nin açılışını 'Can't Stop The Feeling' şarkısıyla Justin Timberlake yaptı.
Trump protesto edilecek mi?
Bu yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nin ABD
Başkanı Donald Trump aleyhine protestolara sahne olması bekleniyor. Gecenin
başında kimden Trump aleyhine bir konuşmanın gelebileceğini görmek için
haberimize tıklayabilirsiniz.
2017 Oscar Ödül Töreni: Kimler 'politikleşecek'?
Oscar Ödül Töreni başlıyor
Bu yıl 89’uncusu
düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ndeki gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım
sayfamıza hoşgeldiniz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Oscar gecesi, Hollywoodvari bir sonla bitti
Oscar ödül törenlerinin 89 yıllık tarihinde yaşanan ilginç bir skandal ile gece sona erdi. Biz de Oscarlar'daki gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik. Okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı anlatım sayfamızda buluşmak üzere, hoşçakalın.
Sosyal medya Oscar skandalını konuşuyor
En iyi film Oscarı'nın yanlışlıkla La La Land'e verilmesi sosyal medyanın ilk gündem maddelerinden biri. En iyi film Oscarı'nı kazanan ismin yer aldığı kartla ilgili birçok fotomontaj dolaşırken Twitter'ın da en önemli gündem maddesi Oscar Ödülleri'ndeki hata.
Steve Harvey'nin 2015 yılında Kainat Güzeli'nin ismini yanlış açıklaması ile Oscarlar'daki hata arasında benzerlik kuruluyor.
Bu gerçekten oldu mu?
Hayatta olmak için inanılmaz bir zaman.
Ne olduğuna gerçekten inanamıyorum. Bu çılgıncaydı!
Yaptığın şeye bayıldım Jimmy!
Warren Beatty 'En iyi kadın oyuncu' yazan zarfı açıyor gibi gözüküyor. Bir şekilde yanlış zarf verilmiş olmalı. Off...
Warren Beatty en iyi filmi yanlış açıkladı: Bu bir şaka değil!
En iyi film Oscarı'nın kazananını açıklamak için sahneye çıkan Warren Beatty, ilk başta La La Land filminin ismini açıkladı.
Bunun üzerine Oscar oylama sistemini yöneten PricewaterhouseCoopers şirketinden iki kişi Brian Cullinan ve Martha Ruiz sahneye fırladı.
Ödülü almak için sahneye çıkan La La Land filminin yapımcısı Jordan Horowitz, sonucun yer aldığı kartta yazan film isminin Ay Işığı (Moonlight) olduğunu söyledi.
Bunun üzerine uzun bir süre seyirciler bunun bir şaka olduğunu düşündü, ancak daha sonra Jordan Horowitz ve Warren Beatty bunun bir şaka olmadığını anlatmak zorunda kaldı.
Warren Beatty ise yaptığı hatayı sahneye beraber çıktığı Faye Dunaway'e atıfta bulunarak, "Zarfı açtım ve orada Emma Stone, La La Land yazıyordu; bu yüzden Faye sana bu kadar uzun bir süre baktım, şaka yapmaya çalışmıyordum" diyerek açıkladı.
Törenin sunucusu Jimmy Kimmel ise Beatty'ye bir yandan gülerek "Bunu nasıl yaparsın?" diye sordu.
Kimmel töreni, "Bu geceyi bir şekilde berbat edeceğimi biliyordum" diyerek kapadı.
En iyi film Oscarı'nın asıl kazananı Moonlight oldu!
Oscar gecesinde büyük hata! En iyi film Oscarı yanlışlıkla La La Land'e verildi. Filmin asıl kazananının Moonlight olduğu açıklandı.
En iyi film Oscarı'nı La La Land kazandı
En iyi film Oscarı'nı La La Land (Aşıklar Şehri) kazandı.
Emma Stone en iyi kadın oyuncu Oscarı'nı kazandı
En iyi kadın oyuncu Oscarı La La Land filminde oynayan Emma Stone'un oldu.
En iyi erkek oyuncu Oscarı Casey Affleck'in
En iyi erkek oyuncu Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester By The Sea) filmi ile Casey Affleck'in oldu.
En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu
En iyi yönetmen Oscarı La La Land ile Damien Chazelle'in oldu.
Böylece film beşinci Oscarı'nı aldı.
Chazelle ise bu ödülü kucaklayan en genç isim oldu.
Ay Işığı en iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı aldı
En iyi uyarlama senaryo Oscarı'nı Ay Işığı (Moonlight) filmi kucakladı.
En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında filmine
En iyi özgün senaryo Oscarı Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea) filmi ile Kenneth Lonergan'a gitti.
La La Land iki müzik ödülünü de aldı
En iyi özgün film müziği ile en iyi şarkı Oscarı La La Land'in (Aşıklar Şehri) oldu.
Böylece film toplamda şimdiye kadar dört Oscarı kucakladı.
La La Land (Aşıklar Şehri) ikinci ödülünü aldı
La La Land (Aşıklar Şehri) gecenin ikinci ödülü olan en iyi sinematografi Oscarı'nı da kucakladı.
İzleyicilere gökten şeker yağdı
Kimmel Trump'a tweet attı
Oscar Ödül Töreni'ne katılmasa da gecenin en çok konuşulan ismi olan ABD Başkanı Donald Trump'a sunucu Jimmy Kimmel canlı yayında tweet attı: "Hey, Trump nasılsın?"
Kimmel tören başladığından beri Trump'ın tweet atmamasından ötürü endişe duyduğunu söyledi.
Beyaz Baretliler en iyi kısa belgesel Oscarı'nı kazandı
En iyi kısa belgesel Oscarı Beyaz Baretliler'in (The White Helmets) oldu.
Belgeselin kameramanlarından Khaled Khatib'in Los Angeles'a ödül töreni için uçmasına izin verilmemişti.
Suriye Sivil Savunma gönüllülerinin hikayesini anlatan "Beyaz Baretliler" kısa belgeseli İngiltere yapımı ve 40 dakika.
En iyi kurgu Oscarı Savaş Vadisi'nin
Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filmi en iyi kurgu ödülünü kazandı.
Ellen DeGeneres'den Farhadi'ye destek
Ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, Satıcı filmiyle yabancı dilde en iyi film Oscarı'nı kazanan Asghar Farhadi'ye destek tweeti attı: "Farhadi Oscar'ı almayı önemli bir noktaya parmak basmak için kaçırdı. Ve ben de O'nu destekliyorum."
En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun
En iyi görsel efekt Oscarı Orman Çocuğu'nun (The Jungle Book) oldu.
Kırmızı Halı'nın göz kamaştıranları
Oscar Ödül Töreni'nin en çok merakla beklenen anlarından biri de ünlülerin Kırmızı Halı geçişi. Bu yılın en çok göz kamaştıran isimlerine göz atalım.
La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü aldı
La La Land (Aşıklar Şehri) ilk ödülünü en iyi prodüksiyon tasarımı Oscarıyla aldı.
Animasyon Oscarları verildi
En iyi kısa animasyon ödülü Piper'ın olurken en iyi animasyon ödülü Zootopia'nın oldu.
'Trump'ın vize yasağı insanlık dışı'
Yabancı dilde en iyi film Oscarı İran'a
Yabancı dilde en iyi film Oscarı İranlı yapım Satıcı'nın (The Salesman) oldu. Filmin yönetmeni Asghar Farhadi, Trump'ın İranlıları da içeren göçmen yasağına karşı çıktığı için töreni boykot edeceğini açıklamıştı.
Törene katılmayan Farhadi'nin açıklaması okundu: "Burada olmamamın sebebi ülkemin insanlarına duyduğum saygıdan kaynaklanıyor.
Farhadi aynı zamanda Trump'ın vize yasağının insanlık dışı olduğunu söyledi.
Farhadi ödülü ikinci defa kazandı.
Farhadi'nin filmi Salesman, Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda yayınlandı. Farhadi, gösterime canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdi.
En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Viola Davis'in
En iyi yardımcı kadın oyuncu Oscarı Fences filmiyle Viola Davis'in oldu. Duygusal bir konuşma yapan Davis, oyuncu arkadaşı Denzel Washington'a selam gönderdi. İzleyicileri etkileyen konuşmasında Davis, ölen insanların hayatlarını anlatmanın önemini vurgulayarak "Biz sanatçılar, bir hayatı yaşamanın ne demek olduğunu kutlayacak tek mesleğe sahibiz" dedi.
Ses Oscarları da sahiplerini buldu
Ses kurgusu ödülünü Geliş (Arrival) filmi alırken en iyi ses miksajı Oscarı Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) filminin oldu.
En iyi belgesel Oscarı: 'OJ: Made in America'
En iyi belgesel Oscarı'nı 'OJ: Made in America' kucakladı. Oscar'ı alan oyunculardan Ezra Edelman ödülü polis şiddetinin kurbanlarına adadı.
Kimmel bu sefer Trump'ın basın polikasını hedef aldı
Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel, Trump'ın basın brifingine bazı basın kuruluşlarının alınmasına izin vermemesine de atıfta bulundu: "CNN, New York Times ya da içinde 'times' geçen herhangi bir kurum varsa lütfen binayı terk etsin."
Makyaj ve kostüm ödülleri verildi
En iyi makyaj ve saç ödülünü Gerçek Kötüler 'Suicide Squad' filmiyle Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini ve Christopher Nelson aldı. Oscar sahipleri bu ödülü göçmenler için aldıklarını duyurdu.
Kostüm tasarımı ödülünü ise Fantastik Canavarlar 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' filmiyle Colleen Atwood aldı.
'Töreni bizden nefret eden 200 ülke izliyor'
Oscarlar’ın sunucusu komedyen Jimmy Kimmel, Trump’ın göçmenler aleyhine aldığı karara atıfta bulunarak, “Ödül törenini bizden nefret eden 200 ülke izliyor” dedi.
Kimmel ayrıca, “Başkan Trump size teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl Oscarlar’ın ırkçı olduğunu hatırlıyor musunuz?” dedi.
Ünlü komedyen izleyiciler arasında bulunan Meryl Streep’i işaret ederek, Trump’ın kendisine ‘fazla abartılıyor’ demesini hatırlattı ve “İlham vermeyen ve abartılan rollerin için teşekkürler” diyerek seyircinin gülmesini sağladı.
En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını Mahershala Ali aldı
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Ay Işığı (Moonlight) filmiyle Mahershala Ali aldı.
Tören Justin Timberlake'in show'uyla başladı
Oscar Ödül Töreni'nin açılışını 'Can't Stop The Feeling' şarkısıyla Justin Timberlake yaptı.
Trump protesto edilecek mi?
Bu yıl düzenlenen Oscar Ödül Töreni’nin ABD Başkanı Donald Trump aleyhine protestolara sahne olması bekleniyor. Gecenin başında kimden Trump aleyhine bir konuşmanın gelebileceğini görmek için haberimize tıklayabilirsiniz. 2017 Oscar Ödül Töreni: Kimler 'politikleşecek'?
Oscar Ödül Töreni başlıyor
Bu yıl 89’uncusu düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ndeki gelişmeleri aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
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